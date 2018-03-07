Tekirdağ'da Gülen Hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 40 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ merkezli 10 ilde, 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. Diğer 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce Gülen Hhareketinin TSK'daki yapılanmasına yönelik daha önce gerçekleştirilen 4 farklı operasyonda 394 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 176'sı tutuklanmıştı. AA

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