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10 KASIM 2017 CUMA - YIL: 48

10 Kasım töreni sonrası gerginlik: Burada canlı bomba var

10 Kasım 2017, Cuma 13:35
Söke'de 'FETÖ' davasında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız'ın bağırması gerginliğe yol açtı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, 'FETÖ/PDY' davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, 10 Kasım töreni sonrası bir anda  "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağırdı. Paniğe ve gerginliğe yol açan Yıldız, polis tarafından Emniyet'e götürüldü.

Söke'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin hemen ardından gerginlik yaşandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'FETÖ' bağlantısı iddiasıyla gözaltına alınan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ayrıca davası sürerken açığa alındığı görevine iade edilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Seyit Yıldız, törenin hemen sonrasında elindeki dosyayı sallayıp, bağırmaya başladı. "Burada canlı bomba var. FETÖ bu ülkeyi işgal etseydi, halifeliği kaldırırdı" diye bağıran başlayan Yıldız, önce kısa süreli paniğe yol açtı. Ardından alanladaki bazı kişiler öfkelenerek, Yıldız'ın üzerine yürüdü. Tören alanında bulunan polisler, Yıldız'ın yaka paça yakalayıp ağzını kapatarak kalabalığın elinden kurtardı. Polis aracına bindirilen Yıldız, Emniyet'e götürüldü.

DHA

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