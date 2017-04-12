Elazığ Karakoçan ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği terör operasyonu kapsamında, 2 mahalle ve 8 köy muhtarı gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Karakoçan İlçesi'nde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faalliyetlerde bulundukları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyon kapsamında, Karakoçan İlçesi'ndeki 2'si mahalle olmak üzere toplam 10 muhtar gözaltına alındı. Gözaltına alınan muhtarların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatlı silah, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 dürbün, 4 telsiz ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 muhtarın jandarmadaki işlemleri sürüyor. DHA

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