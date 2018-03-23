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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

10 yıl hapsi istenen taksici hakim karşısında!

23 Mart 2018, Cuma 14:46
İstanbul'a gelen Suudi Arabistan'lı turisti yolu uzatarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü belirtilen taksi şoförü mahkemeye çıktı. Taksici Enver C. savunmasında, "Yolda sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı, sapakları kaçırdım" dedi.

Suudi Arabistanlı müşteriyi, yolları bilmemesinden faydalanıp İstanbul'u dolaştırarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan ve yakalama kararı çıkarılan Enver C., savunmasında müştekiden ücret almadığını belirterek , "Yolda sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı, sapakları kaçırdım" dedi. 

Karaköy'den aldığı Suudi Arabistanlı turisti, yolları bilmemesinden faydalanarak yolu uzatıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürdüğü iddia edilen taksici Enver C., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ilk celsede hazır bulunmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan tutuksuz sanık Enver C. katıldı.

"BAĞIRARAK KONUŞTUKLARI İÇİN DİKKATİM DAĞILDI"

Savunması sorulan sanık Enver C., olay günü müştekiyi yanındakilerle birlikte Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürmek için taksiye aldığını söyleyerek, "Bana, 'En hızlı şekilde hangi yoldan gidersek oradan gidelim' dediler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu yakasına geçtim. Otobanda devam ederken trafiğin de yoğun olması nedeniyle daha sakin yollardan gitmek istedim. Yanlışlıkla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden yoldan girdim. Yolda müşteki ve yanındakiler sürekli bağırarak konuştukları için dikkatim dağıldı. Sapakları kaçırarak havaalanı yerine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olduğu tarafa çıktım" dedi.

"380 TL'Yİ ALMADIM, KÖPRÜ VE OTOBAN ÜCRETLERİNİ DE İSTEMEDİM"

Mecbur kalarak köprüden karşıya geçtiğini kaydeden sanık, "Daha sonra tekrar dönerek müştekiyi Sabiha Gökçen Havalimanı'na gecikmeli olarak bıraktım. Bu hata benden kaynaklandığı için taksimetrede yazan bedel olan 380 TL'yi müştekiden almadım. Köprü ve otoban ücretlerini de talep etmedim" ifadelerini kullandı.

"BENDEN İSTEDİKLERİ PARAYI VERMEDİĞİM İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDULAR"

Sanık savunmasının devamında, "Müşteki ve yanındakiler uçaklarını kaçırmış olmaları nedeniyle benden 8 bin TL para talep ettiler. Ben vermeyeceğimi söylediğim için benim hakkımda şikayette bulundular. Ben dolandırmak gayesiyle hareket etmedim, kasten bir eylemim olmamıştır" diyerek beraatini istedi.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınmasına yönelik çıkarılan yakalama emrinin savunması alındığından kaldırılmasına hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, turist olarak İstanbul'a gelen müşteki Suudi Arabistan uyruklu A.N.M.'nin, ülkesine dönmek üzere Karaköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek amacıyla şüpheli Enver C.'nin şoförlüğünü yaptığı ticari taksiye bindiği anlatıldı.

Şüphelinin müştekinin turist olması nedeniyle İstanbul'u ve havaalanı yolunu bilmemesinden faydalanarak daha uzun mesafe gitmek ve böylece daha fazla taksi ücreti alabilme amacıyla Anadolu Yakası'na geçtiğinde kasıtlı olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolundan Avrupa Yakası'na geçtiği kaydedildi.

Şüphelinin tekrar Anadolu Yakası'na geçtiği ve yolu yine farklı güzergahlara saparak uzattığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekinin uçağını kaçırmasına neden olduğu vurgulandı.

İddianamede Enver C.'nin "serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Habertürk

Etiketler: taksici, dolandırıcılık
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