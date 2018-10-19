"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

'100 bin müteahhit batabilir'

19 Ekim 2018, Cuma 11:14
İMKON, fiyat artışları nedeniyle müteahhitlerin zorlandığını belirterek 700 bin kişinin işsiz kalma riskinin olduğu değerlendirmesini yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, son 5 yıldır Türkiye'de müteahhitlik sektörünün sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade eden İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı (İMKON) Tahir Tellioğlu, "Durağanlaşan piyasa ve döviz kurları ile inşaat malzeme fiyatlarının yükselişi müteahhitlik sektörünü adeta kilitledi. Sektörü büyük bir krize ve buhrana sürükledi. Şu ana kadar sektörde batan müteahhit sayısı yaklaşık yüzde 20'ye yaklaştı, Bu şekliyle yıl sonunu bulmadan, sektörün yüzde 30'nun daha batma riskiyle karşı karşıya kalacağının ayak seslerini duymaktayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruma el atmasını beklediklerini ifade eden Tahir Tellioğlu, "Konu sadece 400 bine yakın müteahhidin, 100 bininin taşıdığı batma riskini bertaraf etmek değil. Aynı zamanda bu 100 bine yakın batma riski olan müteahhidin ilişkili olduğu ortalama 5'er alt taşeron şirket, malzeme tedarikçilerini batırmaları ve inşaatlarında 700 bine yakın istihdam edilen kişinin de işinden olma riski var" değerlendirmesini yaptı.

'OTOBÜSÜ DEVİRMEYİN'

Ekonomik istikrar açısından inşaat sektörünün kaderine terk edilmemesi gerektiğini söyleyen Tellioğlu, ortalama yüzde 15-30 bandında kârla iş alan müteahhitlerin yüzde 70'lere yakın fiyat artışlarını sübvanse etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sektörün sürdürülebilirliği açısından kontrollü bir küçülmeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Tellioğlu, "Ancak bunun yolu otobüsü devirmeden, Müteahhitler Odası altında mesleğe giriş ve işleyiş çerçevesini oluşturmak ve ülkemizde fazlalık olarak biriken müteahhitlik enerjisini daha profesyonel ve elenmiş bir şekilde yurtdışına taşımaktır" diye konuştu.

Son dönemde 3 bine yakın şirketin konkordato ilan ettiğine dikkat çeken Tellioğlu, "Maalesef bunların yüzde 75'inin inşaat ve inşaatla ilişkili şirketler. Bu durum da sektörün gerçekten ne kadar büyük bir sıkıntıya düşürdüğünü görüyoruz. Konkordato ilanlarına daha sıkı şartlar getirilerek, art niyetli kişilere de fırsat verilmemelidir" dedi.

 

Etiketler: Türkiye, müteahhit, inşaat, ekonomi
Okunma Sayısı: 766
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'den yıkım kararına tepki gösteren Filistinlilere müdahale

    EGM'den taksicilere sıkı denetim

    İngiltere'den Almanya'ya vatandaşlık başvuruları arttı

    BM'den İstanbul'daki Suriye zirvesi hakkında açıklama

    'Suudi Arabistan'a diplomatik yaptırım uygulanmalı'

    Devlet, ÖTV'den 164 milyar lira kazanacak

    Çavuşoğlu: Türkiye kimseye ses kaydı vermedi

    Esad rejimi ateşkesin bulunduğu bölgelere saldırdı

    Bilge Kral İzzetbegoviç vefatının 15. yılında rahmetle anılıyor

    '100 bin müteahhit batabilir'

    Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

    Güney Kore'den Trump'ın söylemlerine tepki

    'Çevre Etiketi Sistemi' hayata geçiyor

    Bozdağ'dan Danıştay'a 'Öğrenci And'ı tepkisi

    Konut satışlarında yüzde 9,2 düşüş

    Kaşıkçı, 'Türkiye'de bana bir şey yapmazlar' demiş

    Eski Irak Başbakanı İbadi: Siyaseti bırakmıyorum

    ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Kaşıkçı çağrısı

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    Çin 'yapay Ay' ile elektrik tasarrufu hedefliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Genel

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çin 'yapay Ay' ile elektrik tasarrufu hedefliyor
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.