100 bin Suriyelinin El Bab'a dönmesi hedefleniyor

Suriye'de dün tamamlandığı açıklanan Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü IŞİD'den temizlenen El Bab'ın yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla çalışmalara başlanıyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanarak yaşanılabilir düzeye getirilecek El Bab'a, savaş sırasında göç ederek Gaziantep'e gelen Suriyelilerden 100 bininin gönderilmesi planlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 24 Ağustos günü başlatılan Fırat Harekatı kapsamında Cerablus'un ardından terör örgütü IŞİD'den temizlenen El Bab'ın yeniden yaşanılabilir hale getirilmesi amacıyla çalışma heyeti oluşturuldu.

Valilik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yapılacak çalışmayla El Bab'daki enkaz ve molozlar, kaldırılarak savaşın izleri silinecek. Temizlik çalışmalarının ardından Gaziantep'ten buraya gidecek olan ekipler tarafından alt ve üst yapı çalışmaları yapılarak El Bab, yaşanılabilir şehir haline getirilecek.

CERABLUS'A 50 BİN KİŞİ DÖNDÜ

Geçen yıl başlatılan ve IŞİD'den arındırılan Gaziantep'in Karkamış ilçesine komşu Cerablus'ta da Gaziantep'ten giden ekipler yoğun çalışmalar yaptı. Burada altyapı çalışmalarını yaparak kentin elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlayan ekipler, okul ve hastane gibi binaları da restore ederek yeniledi. Cerablus'ta aynı zamanda insanların yemek ihtiyaçlarının karşılanması için de fırın ve aşevleri oluşturuldu. Bu bölgede yapılan çalışmaların ardından savaş sırasında evlerini terk ederek Gaziantep ve çevre kentlere yerleşen 50 bin civarında Suriyeli de yeniden Cerablus'a döndü.

EL BAB'DAKİ ÇATIŞMALAR AYLAR SÜRDÜ

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Cerablus'un ardından TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri, IŞİD'in en güçlü olduğu merkezler arasında gösterilen El Bab'a da geçen yıl 9 Aralık günü harekat başlattı. Uzun süren ve 24 Şubat günü son bulan harekat ile El Bab da terör örgütü IŞİD unsurlarından arındırıldı.

İlçede tuzaklanmış patlayıcıların imha çalışmasının tamamlanmasının ardından, bölgenin yeniden yaşam alanına dönüştürülerek Suriyelilerin dönmesinin sağlanması için çalışma başlatıldı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak başkanlığında geçen hafta Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen toplantı ile El Bab'ın yaşanılabilir hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantı sonunda Gaziantep Valiliği, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda El Bab'da gerekli çalışmalara başlanarak, Suriyelilerin geri dönüşüne olanak sağlanması hedeflendi.

Toplantıda alınan kararların ardından El Bab'da ilk olarak çatışmalar sırasında yıkılan evlerin enkazlarının kaldırılması ve savaşın izlerinin silinmesi için çalışmalar başlandı. Enkaz kaldırma işleminin ardından Türkiye'den gidecek ekipler buradaki elektrik ve su şebekesinin altyapısını onarıp güçlendirerek, insanların bu alanlarda sorun yaşamaması için çalışacak. Aynı zamanda savaş öncesi nüfusu 100 bin civarında olan El Bab'daki okul, hastane gibi kamu binalarının işlevsel hale getirilmesi sağlanacak.

EL BAB'DAN GELENLER GAZİANTEP'E YERLEŞTİ

Ağırlıkla Türkmen nüfusun yaşadığı El Bab ilçe merkezi ve çevresindeki köylerden 2012 yılından itibaren savaş nedeniyle kaçmak zorunda kalan binlerce Suriyeli, yoğun olarak Gaziantep'e yerleşti. Bazıları Gaziantep ve Kilis'teki kamplarda kalan ama çoğunluğu Gaziantep'te kendi imkanlarıyla yaşamını sürdüren El Bab sakinleri, terör örgütünden temizlenen kentlerine döneceği günü bekliyor. Çoğunluğu günü birlik işlerde çalışan Suriyeliler, El Bab'ın yeniden yaşanılabilir hale gelmesi ve kendilerine yapılacak 'dönebilirsiniz' mesajı ile evlerine geri dönmeyi istiyor.

GAZİANTEP'TE DE RAHATLAMA SAĞLAYACAK

Suriye iç savaşının ardından evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, sınıra yakın kentleri tercih etti. Halep ve ilçelerinden ayrılan 100 bini El Bab ve çevresindeki köylerde yaşayanların oluşturduğu 400 bini aşkın Suriyeli de, ülkeleri ve evlerine en yakın kentler olan Kilis ve Gaziantep'e geldi. Savaştan kaçarak Gaziantep'e gelen Suriyelilerin yaklaşık 40 bini kamplarda kalırken, geri kalan kısmı ise kent merkezinde kendi kiraladıkları evlerde yaşam sürmeye başladı. Gaziantep'e gelmeleri ve ülkelerindeki savaşın sürmesi nedeniyle artık yeni yaşamlarına adapte olan Suriyelilerden ekonomik durumu iyi olanlar kentte 900'ü aşkın işletme açarak, kendi işlerini yapmaya başladı.

100 BİN KİŞİNİN DÖNMESİ PLANLANIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cerablus'un ardından El Bab kentinde de yapılacak çalışmalara destek olacaklarını söyledi. Belediyenin iş makineleri ve ekipleriyle yoğun çalışmalar yaparak Cerablus'u yaşanılabilir hale getirerek 50 bin kişinin evlerine geri dönmesini sağladıklarını hatırlatan Fatma Şahin, şimdi aynı uygulamayı El Bab için hayata geçireceklerini kaydetti. Cerablus'ta yapılan çalışmayı pilot çalışma gibi gördüklerini ve 50 bin kişinin geri dönmesiyle meyvesini topladıklarını anlatan Şahin, "Bu durum hem bizi hem de Gaziantep'te yaşayan mültecilerimizi de ümitlendirdi. Bizden beklentileri bir an önce ülkelerine dönmek. Biz de bunun için çabalıyoruz" dedi.

EL BAB KİLİSTEN BÜYÜK BİR YER

Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattının güvenli hale getirildiğini anlatan Şahin, mültecilerin yeniden evlerine dönmesi için El Bab'da çalışmalara biran önce başlanacağını ve 100 bin kişinin geri dönüşünün hedeflendiğini belirterek şunları dedi:

"El Bab dediğimiz bölge Kilis'ten büyük bir yer. El Bab'ın normalleşmesi, Gaziantep'te 100 bin mültecinin El Bab'a dönmesi anlamına geliyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunun biran önce sağlanması için her türlü lojistik desteği veriyoruz. Başbakan Yardımcımız Veysi Kaynak liderliğinde, valimizin başkanlığında yapılan çalışmayla biran önce El Bab'da gerekli eksikliklerin giderilmesini kararlaştırdık ve bunun için tüm birimlerin katılımıyla bir çalışma heyeti oluşturduk. İnsanların orada asgari olarak yaşaması için temin edilmesi gereken elektrik, su, gıda gibi temel ve acil ihtiyaçlar var. Bunlar sağlandığı zaman ve insanlar kendini güvende hissettiğin zaman çoluğunu, çocuğunu toplayıp köyüne ilçesine dönecek. Bunun için çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımıza hayırseverlerimiz ve sanayicilerimiz de destek veriyor. Bunun sonucunda herkesin kazandığı, sınırımızın güvende olduğu ve yükümüzün hafiflediği yeni bir dönemi hep birlikte başaracağız."