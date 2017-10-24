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100 ilçeye müftü atandı

24 Ekim 2017, Salı 14:50
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 100 ilçe müftüsünün görev yerlerinin belirlenmesi için tören düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonundaki törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, göreve yeni başlayacak müftülere başarı diledi. Erbaş, teşkilata yeni bir heyecan katan atamalarla hizmetlerin de ivme kazanacağını kaydetti.

Müftülük makamının, idarecilik yanında şehrin manevi mimarlığı görevini de üstlendiğini belirten Erbaş, "Biz, İslam'ın izzetini ve sorumluluğunu taşıyoruz. Milletimizin bekası için çalışıyoruz. İlmi ve bilgiyi geleceğimizi aydınlatacak meşale olarak görüyoruz. Ümmetin vahdetini, birlik ve beraberliğimizi ana gaye ediniyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, kurum olarak en temel vazifelerinin, halkın manevi hayatına rehberlik etmek olduğunu vurguladı.

Ataması yapılan ilçe müftülerine tavsiyelerde de bulunan Erbaş, şunları kaydetti: 

"Bizim en temel vazifemiz, halkımızın manevi hayatına rehberlik etmektir. Eğer biz toplumun ihtiyaçlarını karşılamazsak, bıraktığımız boşluk başka şekillerde doldurulacaktır. Bütün çalışmalarımızda bu ana gaye hep aklımızda ve önümüzde olmalıdır. İlçenizin din hizmetleri açısından ihtiyaç tespitini acilen yapmalısınız. Aile yapısı, boşanma oranı, aile sorunları, gençliğin durumu, sokak çocukları, uyuşturucu, mülteciler, alkol tüketimi gibi alanlarda hızlıca ve kapsamlı olarak bilgi edinmelisiniz. Sonra her bir alana yönelik, çalışma planı hazırlamalısınız. Vaaz irşat konuları, yerel sorunlar ve ihtiyaçlara göre hazırlanmalıdır. Özellikle aile, gençlik çalışmalarını muntazam hale getirmek zorundayız."

Sorunları tespit etmek, uygun çözümler bulup din hizmeti planlamak, planı doğru uygulamak ve takibin süreklilik kazanmasının başarıya götüreceğini aktaran Erbaş, "İlimden asla kopmayın. İdarecilik göreviniz ilimle irtibatınızı koparmamalıdır. Bir ilim talebesi olmaya devam etmelisiniz. İlim, bizim önümüzü aydınlatan ışık olmalıdır ancak bu şekilde müftü unvanını layıkıyla taşıyabilirsiniz." dedi.

Müftüleri bekleyen en büyük tehlikenin, çalışmaların rutinleşmesi ve sıradanlaşması olduğuna dikkati çeken Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Cami, Kur'an kursu inşa edildiğinde iş bitmiyor, yeni başlıyor. Asıl önemli olan camide cemaatin, irşadın, Kur'an kursunda öğrencinin, eğitimin varlığıdır. Camiyi yaptıktan sonra daha önemli olan o caminin içini doldurabilmektir. Çalışmalarınıza odaklanırken evrensel ufku kaybetmeyin. Görev yapacağınız ilçelerde çalışmalar yaparken toplumun, ülkemizin, milletimizin, ümmetin ve insanlığın gündeminden ve temel meselelerinden asla kopmamalısınız. Dahası her çalışmanız evrensel ideale bir katkı sunmalıdır."

Programa, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileri ile yeni atanan ilçe müftüleri katıldı.

AA

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