100 milyon kitap çöpe

TEOG, YGS ve LYS’deki değişiklikler, bu sınavlar için basılan binlerce kitabının ortada kalmasına neden oldu. 200’e yakın yayınevinin elinde kalan kitapların sektöre yaşatacağı zararın boyutunun milyarlarca lira olacağı belirtildi.

TEOG, YGS ve LYS’deki değişiklikler, bu sınavlar için basılan binlerce kitabının ortada kalmasına neden oldu. 200’e yakın yayınevinin elinde kalan kitapların sektöre yaşatacağı zararın boyutunun milyarlarca lira olacağı belirtildi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Sınavlarla ilgili geçen yıl ve bu yıl üretilmiş kitapların yaklaşık 30 milyonu TEOG, 70 milyonu da YGS ve LYS kitapları. Bunların kaldırılmasıyla beraber şu anda 100 milyona yakın kitabı yayıncılar ne yapacağını bilemiyor. Kitapta kullandığımız kağıdı ithal ediyoruz. Sadece kağıdın ithalat bedeli 100 milyon dolar civarında. İçeriği ve diğer masraflarıyla beraber ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. Bütün bunlarla beraber 580 milyon dolarlık bir ciro kaybından söz ediyorum. Yani sektörü 2 milyar liralık bir ciro kaybı bekliyor” dedi.

Yetkililer zamanında açıklama yapmalıydı

Palme Yayınevi Pazarlama Müdürü Hakan Budak da, “Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Kitaplar çöpe atılacak. Kapağı değişen kitaplara öğrencilerden aynı talep gelmiyor. Öğrenciler kitabın kapağının değiştiğini öğrenince yeni bir şeyler istiyorlar. TEOG, LYS ve YGS kitaplarının satışlarında yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş var. Yetkililer zamanında açıklama yapmış olsalardı herkes daha az zarar görecekti. Şu anda zarar gerçekten çok büyük” şeklinde konuştu.

Kitapçılar için üzgünüm

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise “Basılmış materyalin değişimi çok zor olacaktır. Kitapçılar için üzgünüm. Ben öğrenci olsam soru çıkması muhtemel olmayan ya da çok az soru çıkacak bir alanda olan kitapla vaktimi harcamak istemem. Çünkü en son karar ne ise ona yoğunlaşmak isterim. Şu anda bakanlığın orta okuldan liseye geçişte yaptığı sınavda neleri soracaksa bana sattığınız kitabında onun için tasarlanmış olmasını isterim. Geri kalanı beni motive etmez, motivasyonumu öldürür” diye konuştu.