1000 camide açık kapı günü

Almanya’da yaklaşık bin camide bugün Açık Kapı Günü düzenlenecek. 1997’den bu yana her yıl yapılan etkinlikler, Müslüman olmayanlara İslam’ı anlatmak ve diyaloğu geliştirmek amacı taşıyor.

Almanya’da bugün binin üzerinde camide Açık Kapı Günü düzenlenecek. 1997’den bu yana her yıl aynı tarihte yapılan faaliiyetin amacı Müslüman olmayanlara İslâm’ı anlatmak. Bu yıl da “Dini inanç: Bireysel, doğal, normal” başlığı altında ülke çapında diyaloğu hedefleyen faaliyetler düzenlenecek.

100 bin kişi katılacak

Açık Kapı Günü, ilk kez 1997 yılında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tarafından hayata geçirildi. Müslümanlarla Almanlar arasındaki bağa dikkat çekmek isteyen Konsey, Açık Kapı Günü faaliyeti için Doğu ve Batı Almanya’nın birleşmesinin kutlandığı 3 Ekim tarihini seçti. Açık Kapı Günü, 2007 yılından beri de Almanya’daki Müslümanlara ait büyük örgütleri çatısı altında toplayan Müslümanlar Koordinasyon Merkezi tarafından düzenleniyor. Camilerin kapılarını Almanya’nın birleşmesinin kutlandığı günde açmasının bir tesadüf olmadığını belirten Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Ayman Mazyek, “Bu gün, Alman Müslümanlar için bir sevinç kaynağı” ifadesini kullandı ve cami cemaati üyelerinin konuk vatandaşlarla sohbet etmek için ne kadar istekli olduklarını görmenin çok etkileyici olduğunu söyledi. Açık Kapı Günü faaliyetlerine ülke çapında yaklaşık 100 bin kişi katılıyor.

İlk FAALİYET Köln’de

Müslümanlar Koordinasyon Merkezi, Açık Kapı Günü faaliyetlerine, Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk-İslâm Birliği’ne (DİTİB) bağlı olan Merkez Camii’nde start verecek. Bu faaliyete Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanı Joachim Stamp da katılacak. Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi bakanın yanı sıra Köln’deki faaliyete Münster Üniversitesi İslâm İlahiyatı Merkezi’nden Çefli Ademi ve Alman Protestan Kilisesi’nin Dinlerarası Diyalog Sorumlusu Detlef Görrig de iştirak edecek.