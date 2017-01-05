105 asker eşi için gözaltı kararı

Ankara merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, 2010 yılındaki KPSS ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılındaki KPSS öncesinde soruların çalınmasıyla ilgili olarak yapılan 10'uncu aşama operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif olarak yer aldıkları ve Gülen hareketin mensubu oldukları tespit edilen 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı verdi. 31 İLDE OPERASYON YAPILIYOR Soruşturma dosyasında şüphelilerin genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri sınavına ait soruları sınavdan önce elde ettiklerine dair kuvvetli delil bulunduğu belirtildi. Ankara 29, İstanbul 21, İzmir 5 kişi olmak üzre Türkiye genelinde 31 ilde operasyon yapılıyor. EŞLERİNİN RÜTBELERİ ORTAYA ÇIKTI Şüphelilerin ikisinin eşinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu öğrenildi. DHA

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