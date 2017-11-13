107 bin ağaç daha kesilecek!

İstanbul’da yapımı süren 3. havalimanının inşaatına malzeme üretmek için kurulan maden ocağını üç katına çıkarma talebi kabul edildi. Ocağın genişletilmesi için 107.000 ağaç daha kesilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cengiz-Mapa-Limak- Kolin-Kalyon ortaklığı ile kurulan İGA Havalimanı A.Ş.’nin 3. havalimanına malzeme üretmek amacıyla kurulması planlanan maden ocağını 3 katına çıkarma talebine 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararı verdi. Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, talep kapsamında toplam 99.26 hektarlık ruhsatlı alanın tamamında malzeme üretimi yapılması planlanıyor. Proje alanında bulunan toplam 107.822 ağaç kesilecek, 1 adet olarak planlanan ve henüz kurulmayan tesis sayısı da 4 adede çıkarılacak. Alanda patlatma ve açık işletme yöntemi kullanılacak.

İGA Havalimanı AŞ, 3. havalimanı projesine malzeme üretmek için bakanlığa Işıklar köyündeki ormanlık alanda 24 hektarlık arazi için 'ÇED gerekli değildir' kararı almıştı.

'KESİLECEK AĞAÇ SAYISININ BEŞ KATI KADAR AĞAÇ DİKİLECEK'

Ağaçlara ilişkin dosyada şu ifadeler yer alıyor: “Proje kapsamında üretime başlanmadan önce alandaki ağaçlar orman izni görüşleri doğrultusunda Fenertepe ve Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği tarafından kestirilerek alınacaktır. Kesilecek ağaç sayısının 5 (beş) katı kadar ağaç dikileceğinin taahhüt ederiz.”

Proje kapsamında üretilen malzemenin tamamı 3. Havalimanı’nda kullanılacak. Ocağın havalimanı inşaatının tamamlanmasının ardından faaliyetine son verileceği belirtildi. Proje alanına 600 metre mesafede Göktürk Göleti Tabiat Parkı bulunuyor.