11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üniversiteden mezun olan gençlere önemli tavsiyeler verdi: Her şartta dürüst olun, karakter her şeyin başıdır

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2017-2018 mezuniyet töreninde konuştu.

Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Gül, "Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz" diyerek, "Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır" ifadelerini kullandı.

Gül, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarından başarılar diledi.

'FARKLILIĞINIZI GÖSTERİN'

Gençlere, işe başladıkları yerlerde çok gayretli olmaları tavsiyesinde bulunan Gül, "İlk etki çok önemlidir. Farklılığınızı hemen gösterin. Azminizi, daima kendinizi yenilediğinizi gösterin. Bazılarınız profesyonel olarak iş hayatına devam edecek ama müteşebbislik ruhunuzu, kabiliyetinizi, girişimcilik vasıflarınızı deneyin" diye konuştu.

Mezuniyetin ardından gençlerden kendi işlerini kurmaya çalışmalarını isteyen Gül, "Bugün Türkiye'nin birçok işvereni, yatırımcısı, büyük şirketlerin sahipleri, sizler gibi sıfırdan başlayan insanlar. Zannetmeyin ki herkes ailesinden devraldı. Zannetmeyin ki zengin ailelerin çocukları olduğu için şirket sahibiler. Bunların içerisinde sizin gibi olup ama azimle, kararlılıkla çalışan, fırsatları değerlendiren ve neticede hem Türkiye'ye hem de tüm insanlığa çok büyük katkılar yapan büyük yatırımcılar çıktı." ifadesini kullandı.

'KISA VADELİ BAŞARILAR, ÇIKARLAR GEÇİCİDİR'

"Karakterli, dürüst, vatansever, ülkesini seven insanlar olun." diyen Gül, konuşmasına şöyle devam etti: "AGÜ'nün en büyük hedefi dünyanın her tarafında çalışabilir, iş bulabilir mezunlar yetiştirmek oldu. İnşallah dünyanın büyük şirketlerinde, uluslararası kuruluşlarda çalışan kişiler aranızdan çıkar. Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz. Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun. Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır. Bunları hiçbir zaman unutmayın."