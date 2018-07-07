"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üniversiteden mezun olan gençlere önemli tavsiyeler verdi: Her şartta dürüst olun, karakter her şeyin başıdır

07 Temmuz 2018, Cumartesi 09:22
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin 2017-2018 mezuniyet töreninde konuştu.

Kayseri'deki Abdullah Gül Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Gül, "Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz" diyerek, "Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır" ifadelerini kullandı.

Gül, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarından başarılar diledi.

'FARKLILIĞINIZI GÖSTERİN'

Gençlere, işe başladıkları yerlerde çok gayretli olmaları tavsiyesinde bulunan Gül, "İlk etki çok önemlidir. Farklılığınızı hemen gösterin. Azminizi, daima kendinizi yenilediğinizi gösterin. Bazılarınız profesyonel olarak iş hayatına devam edecek ama müteşebbislik ruhunuzu, kabiliyetinizi, girişimcilik vasıflarınızı deneyin" diye konuştu.

Mezuniyetin ardından gençlerden kendi işlerini kurmaya çalışmalarını isteyen Gül, "Bugün Türkiye'nin birçok işvereni, yatırımcısı, büyük şirketlerin sahipleri, sizler gibi sıfırdan başlayan insanlar. Zannetmeyin ki herkes ailesinden devraldı. Zannetmeyin ki zengin ailelerin çocukları olduğu için şirket sahibiler. Bunların içerisinde sizin gibi olup ama azimle, kararlılıkla çalışan, fırsatları değerlendiren ve neticede hem Türkiye'ye hem de tüm insanlığa çok büyük katkılar yapan büyük yatırımcılar çıktı." ifadesini kullandı.

'KISA VADELİ BAŞARILAR, ÇIKARLAR GEÇİCİDİR'

"Karakterli, dürüst, vatansever, ülkesini seven insanlar olun." diyen Gül, konuşmasına şöyle devam etti: "AGÜ'nün en büyük hedefi dünyanın her tarafında çalışabilir, iş bulabilir mezunlar yetiştirmek oldu. İnşallah dünyanın büyük şirketlerinde, uluslararası kuruluşlarda çalışan kişiler aranızdan çıkar. Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz. Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun. Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır. Bunları hiçbir zaman unutmayın."

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Abdullah, Gül, üniversite, tavsiye, genç, mezun
Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazzeye yönelik abluka zalimce ve yasa dışıdır'

    Kefaletle tahliye edilen eski Bursa valisine ev hapsi cezası verildi

    699 nolu KHK ile 10 binden fazla kişi meslekten ihraç edildi

    Meclis milletvekili yeminleri için bugün toplanıyor

    Mutfakta yangın var

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı

    İş kazalarında 907 ölüm

    Bitter çikolata mutlu olmaya vesile oluyor

    Evsizlikten Dünya Kupasına

    Seçim bitti, şimdi eylem zamanı

    Son başbakana son sorular

    AP üyesi Alman Parlamenter Türkiye'nin AB üyelik sürecini değerlendirdi

    Brezilya da elendi

    KHK ile ihraç edilen Nuriye Gülmen gözaltına alındı

    Ladraa’yı Filistin’e sokmadılar

    Bürokraside CV ile atama dönemi geliyor

    Yeniden gündeme gelen idam cezası gerçekten etkili mi?

    OPCW: Suriye'nin Duma kentinde klor gazı kullanıldı

    İsrail Suriye'ye ait askeri noktayı imha etti

    Başbakan Yıldırım: KHK bu gece yayınlanacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    699 nolu KHK ile 10 binden fazla kişi meslekten ihraç edildi
    Genel

    699 sayılı yeni KHK yayınlandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Azgınlara açlık cezası
    Ahmet BATTAL

    Son başbakana son sorular
    Emin Fırat

    Ali Osman Karahan'ın hizmet hatıraları: Üstad’ı görme arzusu...
    M. Ali KAYA

    Bediüzzaman’ın idarecilere ikazları
    Cevher İLHAN

    “Seçimde korku işlendi, insanlar korkutuldu”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclisin ve milletin hukukunu korumak
    Faruk ÇAKIR

    Asalım mı, besleyelim mi?
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bediüzzaman’ın “Anka”sı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.