11 ilde operasyon: 30 öğretmen gözaltına alındı

Malatya merkezli 11 ilde, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 30 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Malatya merkezli, Adana, Antalya, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Kütahya ve Osmaniye'de 33 adrese operasyon düzenlendi. Gülen Hareketine ait kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik operasyonda 8'i kadın 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor. AA

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