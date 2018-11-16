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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

11 ilde operasyon: Alaattin Çakıcı ile irtibatlı 24 şüpheli gözaltına alındı

16 Kasım 2018, Cuma 13:51
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 ilde düzenlediği operasyonda, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı ile irtibatlı 24 zanlı yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale Cezaevi'nden Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından başkentte Çakıcı ile irtibatlı grupların faaliyete geçebileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı.

K.A'nın, Çakıcı'yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında cezaevi civarında keşif yaptığı saptanan K.A'nın diğer illerden suç örgütü kurma, yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara'da topladığı belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından hareketleri adım adım takip edilen grubun, Çakıcı'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı.

Sansasyonel eylem hazırlığındaki suç örgütünün, eleman, para ve silah temin etmeye çalıştıkları, bu amaçla bir de kumarhane açarak işlettikleri belirlendi.

Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapılmasının ardından harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK Bulvarı'ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin otelde düzenledikleri baskında silahlı çatışma çıkma olasılığı nedeniyle müşterileri güvenli bir noktada topladığı sonrasında şüphelileri yakaladığı öğrenildi.

Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin illegal faaliyetlerde bulundukları tespit edildi

Zanlıların, başta kumar ve haraç toplama olmak üzere illegal faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı, firari zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

AA

Etiketler: alaattin çakıcı, operasyon, gözaltı
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