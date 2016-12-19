11 iş adamı gözaltına alındı

Düzce'de, 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin Gülen Hareketi üyesi oldukları iddiasıyla 11 iş adamının ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Bazı belge ve dokümanlara el konulan aramalar sonrasında iş adamları gözaltına alındı. Bu arada zanlılardan birisinin, Marmaris'ten Yunan adalarına kaçak olarak geçmeye çalışırken lüks bir yatta yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında tutuklanan Muhammet Çakır ile soruşturma kapsamında aranan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) Başkanı Eyüp Çakır'ın babası Osman Çakır olduğu öğrenildi. AA

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