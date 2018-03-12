11 kişinin cenazeleri tespit edildi: İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek

İran'da düşen özel uçakta ölenlerden 11 kişinin cenazeleri tespit edildi. Cenazeler adli tıp çalışmalarının ardından yurda getirilecek. AFAD ekibi de bölgeye ulaştı.

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen uçak kazasında ölen 11 kişinin cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde Helen Dağı'na düşen Başaran Holding'e ait uçak kazasında ölen 4 kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

Sabah saatlerinde 7 kişinin cenazesi helikopterle dağdan indirilmişti.

Diğer 4 cenazenin de indirilmesi sonrasında tüm cenazelerin otopsilerinin ardından Türkiye'den gelen yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.

AFAD personeli İran'da

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca İran'da düşen özel Türk uçağına ilişkin, 7 kişilik ekibin kaza mahalline ulaştığı belirtilerek, 11 kişinin cesedinin, adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından yurda getirilerek ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün İsfahan'ın 80 mil güneybatısında düşen Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin düştüğü alanda kaza yeri inceleme faaliyetlerinin yürütüldüğü ifade edilerek, İran'daki Türkiye Büyükelçiliği yetkililerinin de olay yerinde çalışmaları yakından takip ettiği vurgulandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından, 2'si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan, 2'si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden 4 uzman, AFAD'dan da 3 uzman olmak üzere toplam 7 kişilik ekibin kaza mahalline ulaştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza yerinde 11 kişinin cesedine ulaşılmıştır ve cenazeler İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmaktadır. Büyükelçimiz koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından cenazeler en kısa sürede yurda getirilerek ailelerine teslim edilecek. Uçağa ait FDR (flight data recorder) ve CVR (cockpit voice recorder) (Karakutular) bulunmuş olup incelemeye alınması için kaza inceleme heyetine teslim edilecek."

Uçağın kara kutusu bulundu

Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi.

Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard, yazılı açıklamasında, kazada ölenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, ülkenin güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş, kazada 3'ü mürettebat 11 yolcunun öldüğüi duyurulmuştu.