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26 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

111 bin ihraç, 110 bin atama

26 Aralık 2017, Salı
Son KHK ile 2 bin 756 kişinin daha görevlerinden ihraç edilmesiyle birlikte toplamda ihraç edilen kişi sayısı 111 bin 598’e yükseldi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım ise 2018 yılında kamuya 110 bin kişinin alınacağını söyledi.

Türkiye’de OHAL kapsamında Pazar günü kamu personeli 2 bin 756 kişinin görevlerinden ihraç edilmesiyle birlikte toplamda ihraç edilen kişi sayısı 111 bin 598’e yükseldi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım ise 2018 yılında kamuya 110 bin kişinin alınacağını söyledi. 110 bin kişi arasında öğretmenler, tıp personeli ve dini personel de olacak.

Pazar günkü 693 sayılı KHK ile birlikte Hükümet’in gerçekleştirdiği kamudan ihraçlara geriye dönüşler de dahil edilerek bakıldığında, toplam 111 bin 598 kişi kamu görevini kaybetti. Pazar günü itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarından sivil personel olarak 75 bin 49 kişi ihraç edildi. Bu rakama, 14 Temmuz tarihli veriler itibariyle 4 bin 87 hakim ve savcı eklendi. Toplamda 79 bin 136 sivil personel kamu görevini yitirmiş oldu. TSK’da ise, OHAL öncesindeki eski yapısını dikkate alarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın verileri de eklendiğinde, TSK’dan 6 bin 101 subay ve 4 bin 431 astsubay olmak üzere toplam 10 bin 532 askeri personel görevini yitirdi. Buna ilave olarak TSK’dan 46 sözleşmeli er, 181 memur ve 71 işçi ihracı da eklediğinde toplam 10 bin 830 kişi ihraç edilmiş oldu.

Türkiye’de kolluk kuvvetlerinde sayısal büyüklük açısından en önemli güç olan Emniyet Genel Müdürlüğü’nden toplam 23 bin 365 kişi ihraç edildi.

110 bin memur alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliği ziyaretinde kamuya 110 bin yeni personel alınacağı söyledi.

2018 yılı bütçesinin cuma günü meclis genel kurulunda kabul edildiğini hatırlatan ve yeni yılda devletin hizmetlerinin daha kaliteli şekilde yerine getirilmesi için kamuya 110 bin yeni personel alınacağını dile getiren Başbakan Yıldırım, şöyle dedi: “Sağlık Bakanlığımıza 36 bin sağlık personeli alacağız. Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Adalet Bakanlığında da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personeli istihdam edeceğiz. Ayrıca köylerimizin eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığına 9500 kadro vereceğiz. Müezzin, imam, Kur’an öğreticisi olarak burada çalışacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumunun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek.”

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