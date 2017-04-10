Gülen hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında 114'ü tutuklu 149 polis hakim karşısına çıktı. Emniyet görevlileri hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"ByLock" kullandığı iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan ilk duruşmaya, 114'ü tutuklu 116 sanık ve avukatlar katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 149 emniyet görevlisi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 692

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.