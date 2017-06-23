Denizli'de, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında, Gülen Hareketinin Pamukkale Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik 73'ü tutuklu, 115 sanığın yargılandığı davada ilk ara karar verildi.

Kararda, tutuklu sanıklar Ali Rıza Tarakçılar, Kenan Çoyan, Osman Kulak, Mustafa Serinken ve Ahmet Çetin Can'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Gülen Hareketinin Pamukkale Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik geçen Salı günü başlayan 73'ü tutuklu, 115 sanığın yargılandığı, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ilk ara karar bugün verildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve yakınları katıldı. Ara karar öncesi, davanın savcısının mahkeme heyetine verdiği mütalaada, tutuklu sanıklardan Ali Rıza Tarakçılar, Kenan Çoyan, Osman Kulak, Mustafa Serinken ve Ahmet Çetin Can'ın adli kontrol şartıyla salıverilmesi talep edildi. Mahkeme Başkanı, duruşmaya 15 dakika ara verdikten ara kararı açıkladı. Mahkeme; kanser tedavisi gören Kenan Çoyan ile Ali Rıza Tarakçılar, Osman Kulak, Mustafa Serinken ve Ahmet Çetin Can'ın yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Çoğu akademisyen ve idari personelden oluşan sanıklar, Gülen Harketi adına üniversitede yapılanma içinde yer almak ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlarıyla yargılanıyor. Eski rektör Hüseyin Bağcı, Hasan Herken, Hasan Kaplan, Kudret Gezer, Muzaffer Topçu, Mustafa Serinken, Osman Kulak, Kenan Çoyan ve Ahmet Çetin Can'ın savunmasını tamamladığı duruşma 28 Haziran tarihine ertelendi. DHA

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