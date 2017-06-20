12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz dünkü scope yayınında, 2010’da yazdığı ‘Üniformasız DGM’ler’ başlıklı yazısını gündeme getirerek, “12 Eylül DGM’leri AKP’nin ağır ceza mahkemeleriyle sürüyor” ifadesini kullandı. Güleçyüz, “Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz” dedi.

Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz

Güleçyüz dünkü scope yayınında 2010’da yazdığı ‘Üniformasız DGM’ler’ başlıklı yazısını gündeme getirerek, “12 Eylül DGM’leri AKP’nin ACM’leriyle sürüyor” eleştirisini yaptı. Ayrıca Güleçyüz, “Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz” dedi.

“Bugünü daha iyi anlamak için geçen dönemleri hatırlamak lâzım” diyen Güleçyüz, 12 Eylül’den bu yana yaşanan süreçte önce anarşistleri, 28 Şubat’ta dindarları yargılayan DGM’lerin AKP döneminde ağır ceza mahkemelerine dönüşerek Ergenekonculuk ve darbecilikle suçlananları yargıladığını, ama bu davaların fos çıktığını hatırlattı. ACM’lere âcilen ciddî bir neşter atılması çağrısını 7 yıl önce yaptıklarını söyleyen Güleçyüz, şöyle dedi: “Tarih tekerrürden ibaret.O zaman Ergenekon, Balyoz, Kafes davalarında yapılan tartışmalar şimdi ‘FETÖ’ davalarında tekrarlanıyor. Davaların uzaması ve uzun tutukluluklar o zaman da eleştiriliyordu, şimdi de. Aynı davalarda aynı ithamlara maruz sanıklardan bazıları serbest kalırken bazılarının içeride tutulması yine çifte standart eleştirilerini beraberinde getiriyor. O zaman da, şimdi de.“Biz ta o zamandan bu yana mazlumun kimliğini merak konusu dahi etmeden, prensipleri savunmuşuz. Zulüm kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmışız. Dünya görüşleri itibariyle tamamen farklı düşünceye sahip insanlara dahi adaletle hareket edilmesini savunmuşuz. Bundan dolayı bizi Ergenekonculukla suçlayanlar olmuştu. Bugün ‘FETÖ’cülükle suçlayanlar olduğu gibi. Bir prensipten yola çıkarak olayları değerlendirme bilincine sahip olmayanlar dün öyle, bugün böyle davranıyor. Ama biz dün de öyleyiz, bugün de. İsimlerin değişmesi bizim prensiplere dayalı duruşumuzu değiştirmiyor.

Bu duyarlılık keşke bütün medyaya hakim olsa

“Vaktiyle adaletsiz uygulamalara destek vermiş veya sessiz kalmış olsalar veya her türlü zulme kaynaklık oluşturabilen darbe girişimlerinde bir şekilde rol üstlenme iddiasıyla yargılansalar da...” diyerek, hepsinin âdil yargılanması gereğini vurguluyoruz. Bizim bu duyarlılığımız keşke bütün medyaya hakim olsa da bu olup bitenleri yaşamasak.

Hukuk devleti açısından yeni bir utanç olur

“Bayrama kaç gün kaldı. Belki Ramazan’a girerken yaptığımız çağrının bir karşılığı olarak, birtakım olumlu işaretler belirmeye başlamış idi. Sadece ByLock’tan tutuklu olanlardan, en azından memur olmayanların, ev hanımlarının, işçilerin, çiftçilerin öğrencilerin tahliyesi gündeme gelmişti. Sonra ne oldu bilmiyoruz, arkası gelmedi. BTK ile yargı birimleri arasındaki online bağlantının kurulması da gündeme gelmişti. Bunun süreci hızlandırması bekleniyordu. O proje hayata geçti mi? Bunların hızlandırılması çağrımızı tekrarlıyoruz. Önümüz bayram. Eğer haksız yere tutuklanan masumlar bayrama da tutuklu olarak girerlerse, bu Türkiye’de hukuk devleti açısından yenibir utanç olacaktır.

Yargı, masumların hukukunu korumak için var

“Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz. Yargı masumların hukukunu korumak için vardır, onları mağdur etmek için değil. Eğer masumların tahliye süreci başlamazsa bu toplumun devlete ve hukuka olan güvenini bir kez daha sarsacaktır. Çağrımız, hukuku ayaklar altına alan, en temel hakları çiğneyen keyfiliklerin bir an önce son bulması, mağduriyetlerin bitmesi, masumlara yapılan haksızlıkların sona ermesidir. Şu mübarek Ramazan günleri hürmetine bir kez daha bu çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu çağrımız vicdanlarda makes bulmalıdır. Bulmuyorsa o zaman demek ki vicdanlarda bir problem var. O zaman her şeyi bekleyebiliriz artık Allah muhafaza. Umumî musibetleri celb eden şey; bu tarz umumî hatalardır, haksızlıklardır, adaletsizliklerdir. Ne olur Gayretullah’ı harekete geçirmeyelim, Gazab-ı İlahî’yi üzerimize celbetmeyelim.”

Yeni düşman ‘FETÖ’

“Şimdi ağır ceza mahkemeleri devam ediyor. Ergenekoncular, Balyozcular, darbe iddiasıyla yargılananların hepsi serbest. Ergenekon, Balyoz fos çıktı. Yeni hedef, yeni heyula, yeni düşman ‘FETÖ’. Ve ağır ceza mahkemeleri yazıda kısmen anlatılan ihlalleri bu sefer ‘FETÖ’ iddiasıyla suçlananlar için yapıyor. Doğrudan darbeyle irtibatlı kişilerin yargılamaları sürüyor. Öbür tarafta darbeyle de, silahlı terör örgütü üyeliğiyle de hiçbir alakası olmayan, eline silah almamış olan, Nur gibi hanımlar, genç kızlar, anneler, dedeler mübarek Ramazan günlerinde hala zindanlarda.

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA