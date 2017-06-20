"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

20 Haziran 2017, Salı
Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz dünkü scope yayınında, 2010’da yazdığı ‘Üniformasız DGM’ler’ başlıklı yazısını gündeme getirerek, “12 Eylül DGM’leri AKP’nin ağır ceza mahkemeleriyle sürüyor” ifadesini kullandı. Güleçyüz, “Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz” dedi.

Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz 

Güleçyüz dünkü scope yayınında 2010’da yazdığı ‘Üniformasız DGM’ler’ başlıklı yazısını gündeme getirerek, “12 Eylül DGM’leri AKP’nin ACM’leriyle sürüyor” eleştirisini yaptı. Ayrıca Güleçyüz, “Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz” dedi.

“Bugünü daha iyi anlamak için geçen dönemleri hatırlamak lâzım” diyen Güleçyüz, 12 Eylül’den bu yana yaşanan süreçte önce anarşistleri, 28 Şubat’ta dindarları yargılayan DGM’lerin AKP döneminde ağır ceza mahkemelerine dönüşerek Ergenekonculuk ve darbecilikle suçlananları yargıladığını, ama bu davaların fos çıktığını hatırlattı. ACM’lere âcilen ciddî bir neşter atılması çağrısını 7 yıl önce yaptıklarını söyleyen Güleçyüz, şöyle dedi: “Tarih tekerrürden ibaret.O zaman Ergenekon, Balyoz, Kafes davalarında yapılan tartışmalar şimdi ‘FETÖ’ davalarında tekrarlanıyor. Davaların uzaması ve uzun tutukluluklar o zaman da eleştiriliyordu, şimdi de. Aynı davalarda aynı ithamlara maruz sanıklardan bazıları serbest kalırken bazılarının içeride tutulması yine çifte standart eleştirilerini beraberinde getiriyor. O zaman da, şimdi de.“Biz ta o zamandan bu yana  mazlumun kimliğini merak konusu dahi etmeden, prensipleri savunmuşuz. Zulüm kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmışız. Dünya görüşleri itibariyle tamamen farklı düşünceye sahip insanlara dahi adaletle hareket edilmesini savunmuşuz. Bundan dolayı bizi Ergenekonculukla suçlayanlar olmuştu. Bugün ‘FETÖ’cülükle suçlayanlar olduğu gibi. Bir prensipten yola çıkarak olayları değerlendirme bilincine sahip olmayanlar dün öyle, bugün böyle davranıyor. Ama biz dün de öyleyiz, bugün de. İsimlerin değişmesi bizim prensiplere dayalı duruşumuzu değiştirmiyor. 

Bu duyarlılık keşke bütün medyaya hakim olsa

“Vaktiyle adaletsiz uygulamalara destek vermiş veya sessiz kalmış olsalar veya her türlü zulme kaynaklık oluşturabilen darbe girişimlerinde bir şekilde rol üstlenme iddiasıyla yargılansalar da...” diyerek, hepsinin âdil yargılanması gereğini vurguluyoruz. Bizim bu duyarlılığımız keşke bütün medyaya hakim olsa da bu olup bitenleri yaşamasak.

Hukuk devleti açısından yeni bir utanç olur

“Bayrama kaç gün kaldı. Belki Ramazan’a girerken yaptığımız çağrının bir karşılığı olarak, birtakım olumlu işaretler belirmeye başlamış idi. Sadece ByLock’tan tutuklu olanlardan, en azından memur olmayanların, ev hanımlarının, işçilerin, çiftçilerin öğrencilerin tahliyesi gündeme gelmişti. Sonra ne oldu bilmiyoruz, arkası gelmedi. BTK ile yargı birimleri arasındaki online bağlantının kurulması da gündeme gelmişti. Bunun süreci hızlandırması bekleniyordu. O proje hayata geçti mi? Bunların hızlandırılması çağrımızı tekrarlıyoruz. Önümüz bayram. Eğer haksız yere tutuklanan masumlar bayrama da tutuklu olarak girerlerse, bu Türkiye’de hukuk devleti açısından yenibir utanç olacaktır. 

Yargı, masumların hukukunu korumak için var

“Masumların zarar gördüğü bir hukuk devleti olmaz. Yargı masumların hukukunu korumak için vardır, onları mağdur etmek için değil. Eğer masumların tahliye süreci başlamazsa bu toplumun devlete ve hukuka olan güvenini bir kez daha sarsacaktır. Çağrımız, hukuku ayaklar altına alan, en temel hakları çiğneyen keyfiliklerin bir an önce son bulması, mağduriyetlerin bitmesi, masumlara yapılan haksızlıkların sona ermesidir. Şu mübarek Ramazan günleri hürmetine bir kez daha bu çağrımızı tekrarlıyoruz. Bu çağrımız vicdanlarda makes bulmalıdır. Bulmuyorsa o zaman demek ki vicdanlarda bir problem var. O zaman her şeyi bekleyebiliriz artık Allah muhafaza. Umumî musibetleri celb eden şey; bu tarz umumî hatalardır, haksızlıklardır, adaletsizliklerdir. Ne olur Gayretullah’ı harekete geçirmeyelim, Gazab-ı İlahî’yi üzerimize celbetmeyelim.”

Yeni düşman ‘FETÖ’

“Şimdi ağır ceza mahkemeleri devam ediyor. Ergenekoncular, Balyozcular, darbe iddiasıyla yargılananların hepsi serbest. Ergenekon, Balyoz fos çıktı. Yeni hedef, yeni heyula, yeni düşman ‘FETÖ’. Ve ağır ceza mahkemeleri yazıda kısmen anlatılan ihlalleri bu sefer ‘FETÖ’ iddiasıyla suçlananlar için yapıyor. Doğrudan darbeyle irtibatlı kişilerin yargılamaları sürüyor. Öbür tarafta darbeyle de, silahlı terör örgütü üyeliğiyle de hiçbir alakası olmayan, eline silah almamış olan, Nur gibi hanımlar, genç kızlar, anneler, dedeler mübarek Ramazan günlerinde hala zindanlarda. 

HABER: ÜLKER YILMAZ CABA

Etiketler: kazım güleçyüz, ülker yılmaz caba
Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    112. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi, din ve basın özgürlüğü için ortak mücadele çağrısı

    Yan yana yürüme zamanı

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın

    İlaca da OHAL engeli

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı

    İkili öğretimin bitmesi zor

    Uyuşturucu ölümlerinde Avrupa birincisiyiz

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar

    Erdoğan: Demokrasiyi mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik

    31 avukata tutuklama talebi

    Başbakan'dan zehirlenen askerlerle ilgili açıklama

    TSK: PKK Azez ve Mare'de sivillere saldırdı

    Katar'dan flaş açıklama: Pazarlık masasına oturmayız

    Paris'te kırmızı alarm

    Kadir Topbaş'tan damat açıklaması

    Diyarbakır'dan acı haber: 1 asker şehit, 1 yaralı

    Dakikada 20 kişi mülteci oluyor

    Galatasaray'ın rakibi belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Bir gün imza atamadı diye tutukladılar
    Genel

    Delil sunamıyorsanız derhal bırakın
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’tan beter
    Genel

    AİHM iç hukukun arkasına saklanmasın
    Genel

    Gazete ve gülden sonra mektup yasağı
    Genel

    İlaca da OHAL engeli
    Genel

    Yan yana yürüme zamanı
    Orhan GÜLER

    “Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacak!”
    Abdil YILDIRIM

    Nur’a mektup
    Genel

    12 Eylülcülerin DGM’leri, AKP’nin ACM’leriyle sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.