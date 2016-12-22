12 ilde 68 kişi hakkında yakalama kararı!

Ankara merkezli 12 ilde 15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında Gülen Hareketine yönelik soruşturmada 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı.

Şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonda 35 eski TRT çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin başkente getirileceği, firari olanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA

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