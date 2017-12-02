12 ilde muvazzaf astsubaylara operasyon: Gözaltılar var!

Tokat'ta Gülen Hareketinin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde 14 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak'ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen bir uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. AA

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