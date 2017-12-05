12 ilde muvazzaf astsubaylara operasyon: Gözaltılar var!

Tokat'ta, Gülen Hareketinin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 asker yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Adıyaman, Ardahan, Ankara, Batman, Elazığ, Erzincan, İzmir, Kocaeli, Kastamonu, Konya, Osmaniye ve Şırnak'ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen bir uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 14 asker, Tokat İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. AA

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