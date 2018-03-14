12 köy daha teröristlerden temizlendi: Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3444 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3444 oldu.

12 köy ve 2 kritik tepe teröristlerden temizlendi

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah, Şadir, Gazaviye, Halilo ve Deyr Mışmış köyleri, güneybatıda Cinderes beldesine bağlı Çolağan, Kuran ve Gevrika köyleri, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Kori Gul köyü ile Mabatli beldesine bağlı Şatiyan köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in köylerini teröristlerden temizledi. Gün içinde kurtarılan köy sayısı 12'ye yükseldi. Operasyonlarda 684 ve 717 rakamlı tepeler de terör örgütünden temizlendi.

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 194'ı köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233'a ulaştı.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.