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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

120 fabrikada üretim durdu

02 Ocak 2017, Pazartesi 17:57
İstanbul ve çevresinde geçtiğimiz hafta başlayan elektrik kesintileri nedeniyle otomotiv yan sanayinde 120’ye yakın fabrikada üretimi durma noktasına geldiği, sadece bu fabrikalardaki zararın 2 günde 60 milyon doları aştığı belirtiliyor. Kesintiler nedeniyle bir çok fabrikadaki makinelerin de zarar gördüğü kaydediliyor.

DÜNYA gazetesinden Aysel Yücel‘in haberine göre, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, “5 dolarlık parçayı gönderemediğimiz için 20 bin dolarlık araba üretilemiyor” dedi. Kanca, tüm sektörler dahil edildiğinde bine yakın fabrikanın bu elektirik kesintilerinden etkilendiğini ve zararın çok büyük olduğunu dile getirdi.

Günlük kayıp 20 milyon dolar

Gebze ve civarındaki bütün organize sanayiler bu kesintilerden etkilendiğini belirten Kanca şunları dile getirdi:

Burada Türkiye’nin en büyüklerinin de olduğu 13 organize sanayi bölgesi var. İlaç şirketi de var, Siemens de var. Bunun gibi çok sayıda büyük firma var. Bunların içerisindeki TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’de 80 fabrikada kesintiler nedeniyle üretim durdu.Bu OSB’nin dışında yakın bölgedeki otomotiv yan sanayi fabrikalarını da sayarsak sayı 120’ye çıkıyor. Fabrikalarımızda 10 binlerce işçi çalışıyor. Burada Toyota ve Tofaş gibi otomotiv devlerinin tedarikçileri var. Otomotivde ana sanayi maliyetleri düşürmek için bizi stoksuz çalışmaya zorluyor. Sadece bizim organize sanayi bölgemizde iki günlük zarar 40 milyona dolara yaklaştı yaklaştı.bizim organize sanayimizde günlük 10 milyon dolar ihracat var. Günlük on milyon dolar da yurt içinde satış var. Yani günlük kayıp 20 milyon dolar. Diğer yan sanayi firmalarını da eklediğiniz zaman bu rakam çok daha yukarılara çıkıyor. Ancak siz mesela 5 dolarlık bir parçayı yollamadığınız zaman üretemediğiniz bir arabanın değeri en az 20 bin dolar.”

Dünyanın her tarından elektrik kesintisi, su kesintisi ya da doğalgazda sorun olabileceğini ancak bunun nasıl yönetildiğinin önemli olduğuna vurgu yapan Kanca, “TEAŞ, BEDAŞ, Enerji Bakanlığı buradaki arızaya baktıkları zaman bir tahminde bulunmaları gerekiyor. Bu tahminden sonra bilgi verilebilir. ‘Bizim bu problemi çözmemiz en az iki günü alır. Ona göre tedbir alın’ denilebilir mesela biz de ona göre planımızı yaparız. Bu yapılmadı maalesef. Akşam elektrik geliyor. Sabah insanları buraya getiriyoruz, İçeri giriyorlar yine elektrikler gidiyor” dedi.

En büyük korkularının pazartesi (bugün) elektrik kesintisi yaşanması olduğunu dile getiren Kanca, “Bu olursa zarar çok daha büyük olacak. Mesela Toyota’ya saatlik sevkiyat yapan fabrikamız var. Bu kesintiler sürerse Toyota gibi üreticilerin üretimi sadece Türkiye’de değil yurtdışında da aksayacak” dedi.

Makinelerde büyük arızalar oluştu

Taysad Başkanı Alper Kanca, elektrik kesintisi nedeniyle birçok fabrikanın tezgahlarında arızlar oluştuğuna dikkat çekerek, “Bu makineler çok yüksek miktarda parayla alınıyor. Fabrika sahipleri arızanın ne kadar süreceğini bilseydi şalterleri kapatırdık. Böylece arızanın önüne geçebilme şansımız olurdu. Üyelerimizin çoğundan benzer şikayetler aldık. Arkadaşlarımızı hiç bu kadar keyifsiz görmemiştim” dedi.

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