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121. gününe girilen Fırat Kalkanı hakkında önemli açıklamalar

22 Aralık 2016, Perşembe 16:12
Milli Savunma Bakanı Işık, "Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir." bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "121. gününe girilen Fırat Kalkanı Harekatı" hakkında Genel Kurulda bilgilendirme yaptı.

Gerek DEAŞ, gerek PKK/PYD/YPG’nin terör saldırıları nedeniyle yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkati çeken Işık, "Bu terör saldırılarına karşı gerekli tedbirleri almak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, Hükümetimizin en önemli önceliğidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, sadece DEAŞ’a karşı değil, DEAŞ’la mücadele ettiğini ileri sürerek, bazı üçüncü ülkelerden silah ve mühimmat temin eden PKK/PYD/YPG’ye karşı da bir büyük mücadele verdiğini vurgulayan Işık, "Üstelik, bu terör şebekesi, uluslararası toplumun DEAŞ ile mücadelede yetersiz kalmasından veya isteksizliğinden yararlanarak, sanki DEAŞ’a karşı arazide mücadele edebilecek tek aktör olduğu iddiasındaydı. Bu şekilde elde ettiği destek sayesinde, Suriye’nin kuzeyinde toprak kazanma hevesine ve kontrolündeki kantonları birleştirme hayaline kapılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

'Dönüşlerin başladığını biliyoruz'

Işık, şunları kaydetti:

"DEAŞ teröründen ve diğer terör örgütlerinden arındırıldıkça bu bölgeye dönüşlerin başladığını biliyoruz. Cerablus, Er Rai ve DEAŞ açısından büyük sembolik önem taşıyan Dabık’ın kurtarılması gerçekten önemlidir. Böylece, 2 bin kilometrekare civarında bir alan teröristlerden temizlenmiş, 225 meskun mahal özgürleştirilmiştir.

Bugüne kadar Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ terör örgütünden 1005 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca DEAŞ’a ait 4 tank, 29 havan, 41’i silahlı 97 araç, 621 bina ve 61 savunma mevzii, 28 komuta merkezi, 17 cephanelik imha edilmiş, 11 bombalı araç tesirsiz hale getirilmiştir. Bir yandan DEAŞ’a karşı mücadele ederken, diğer yandan da bölgedeki PKK/PYD/YPG unsurlarıyla da mücadele edilmesi gereklidir. PKK/PYD/YPG teröristlerinin 299’u etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyonlar sırasında PKK/PYD/YPG’ye ait 14 bina, 4 savunma mevzii, 5 araç ve 1 Drone da imha edilmiştir."

'Terör örgütlerine karşı en büyük mücadeleyi veren ülke Türkiye'

Milli Savunma Bakanı Işık, "Aynı anda hem DEAŞ’a hem de PKK/PYD/YPG ve DHKP-C gibi bölgedeki bütün terör örgütlerinin tamamına karşı en büyük mücadeleyi veren tek ülke, Türkiye’dir." dedi.

Işık, "Bu arada, FETÖ de boş durmamakta, Ankara’daki Rus Büyükelçisine hain bir suikast düzenleyerek, Rusya ile büyük çabalarla yeniden onarılan ilişkilerimizi ve Halep’teki sivillerin tahliye edilmesini de sağlayan işbirliğimizi bozmanın hesaplarını yapmaktadır. Türkiye, bu oyunların hiç birisine gelmeyecek ve teröre asla teslim olmayacaktır." diye konuştu.

'Rusya ılımlı muhalefetle terör grupları arasına set çekmeyi kabul etmiştir'

Milli Savunma Bakanı Işık, "Türkiye, baştan beri Suriye'deki ılımlı muhalefetin kendi topraklarında zalim Esed'e karşı sürdürdüğü mücadeleyi meşru bir müdafaa olarak görmektedir. Bugün Rusya da ılımlı muhalefetle terör grupları arasına set çekmeyi, bunlar arasında ayrım yapmayı kesinlikle kabul etmiştir."

AA

Etiketler: fikri ışık, milli savunma bakanı
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