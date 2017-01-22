13 milyon lira tazminat istemiyle dava açtı!

İzmir'de 'askeri casusluk' adıyla bilinen, 49'u muvazzaf asker toplam 357 sanığın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan gizli bilgi ve belge bulundurma davasında 2 yıl 2 ay cezaevinde kalan davanın 1 numaralı sanığı işadamı Bilgin Özkaynak, toplam 13 milyon 250 bin liralık maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açtı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 10 Ağustos 2010 tarihinde gönderilen bir elektronik posta ile gündeme gelmişti.

Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10'uncu maddesiyle görevli dönemin Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç'ın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, çete elebaşı olmakla suçlanan Bilgin Özkaynak ile Narin Korkmaz'ın ve yabancı uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu kişileri takibe aldı. İzlemede, bazı muvaazzaf askerlerin gizli askeri bilgi ve belgeleri sızdırdıkları öne sürüldü.

93 KİŞİ TUTUKLANDI

2012 yılında aralıklarla yapılan operasyonlarda 49'u muvazzaf asker toplam 357 şüphelinin ifadesi alındı. İfadeler sonrası 49'u muvazzaf asker toplam 93 kişi tutuklandı. 357 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklar için 2 yıl ile ömür boyu hapis arasında değişen cezalar istendi. Üç yıl süren yargılamanın ardından 26 Şubat 2016'daki son duruşmada tüm sanıkların beraatine karar verildi. Beraat kararı kısa süre sonra Yargıtay tarafından da onandı.