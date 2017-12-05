'13 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 2 Aralık'ta düzenlenen hava harekatında 13 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

AA

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