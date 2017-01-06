136. gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'nın bilançosu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 536, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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