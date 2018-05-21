137 sanıklı 15 Temmuz darbe girişimi davasında karar açıklandı

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimi davasında haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanıklar arasında eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraraslan, eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, eski Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, eski Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, eski Amfibi Gemiler Komutanı Tuğamiral Erdal Ergün, eski Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, eski Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş da bulunuyor. AA

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