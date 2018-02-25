'138 eski Yargıtay, Danıştay, HSYK ve AYM üyesi hakkında dava açtık'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, eski yüksek yargı üyeleri hakkındaki Gülen Hareketi davalarına ilişkin, "138 eski Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinde dava açmış bulunmaktayız. Bunların yargılamaları sürüyor. Şu anda bizde davası devam eden 18 fezleke bulunmaktadır." dedi.

Akarca, yaptığı açıklamada, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçmesiyle Türk hukuk sisteminde 3 dereceli adli yargılama sürecinin başladığını söyledi.

Ceza yargılamalarında ciddi anlamda düşüş yaşandığını belirten Akarca, şu bilgileri verdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2015'te gelen dosya sayısı 258 bin 678 iken, tebliğname düzenlenerek dairelere gönderilen dosya sayısı 173 bin 839 olmuştur. Eldeki derdest dosyalarla 2016 yılında gelen dosya sayısı 381 bin 228 iken, çıkan dosya sayısı ise 232 bin 600 olmuştur. İstinaf mahkemelerinin çok büyük katkısıyla 2017'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza ilk derece mahkemelerden gelen dosya sayısı 60 bin 909 olmuş, Yargıtay cumhuriyet savcılarımız tarafından 178 bin 766 dosyaya tebliğname düzenlenerek ilgili ceza dairelerine gönderilmiştir."

Ellerinde 494 bin 943 dosya bulunuyor

Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 1 Ocak'ta yaptığı devir dosya sayısının 511 bin 769 olduğunu, bugün itibarıyla ellerinde 494 bin 943 dosya bulunduğu bilgisini verdi.

İstinaf mahkemelerinden 2017 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 14 bin 377 dosyanın geldiğini anlatan Akarca, şu bilgileri verdi:

"İstinaf mahkemelerinden FETÖ'yle ilgili bin 251 dosya intikal etmiştir. Yargıtay Başsavcılığımız tarafından da bunların emsal içtihat olması gözetilerek, taşraya yön vermek, ilk dereceli ve istinaf mahkemelerindeki dosya sayılarını düşük tutabilmek adına Yargıtay cumhuriyet başsavcılarımıza 843 dosya çıkarılarak, bunlara ilişkin tebliğname düzenlenmiştir, terör suçlarına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairemize gönderilmiştir. Bu konuda içtihatlarla davalara yön verilmektedir. Yine Ceza Genel Kurulumuz tarafından FETÖ davalarıyla ilgili kararlar da verilmeye başlanmıştır."

Yeni ByLock kullanıcıları tespit edildi

Akarca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Gülen Hareketi üyesi ve yöneticisi oldukları iddia edilen bir kısım eski yüksek yargı üyeleri hakkında 156 fezleke dosyasının gönderildiğini söyledi.

Dosyalarla ilgili inceleme ve soruşturma sonucu ek ifadeler alındığına işaret eden Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlgili kurumlardan yazışmalar yapılarak ek belgeler ve yazılar getirtildi. Ayrıca bir kısım yeni ByLock’lar tespit edildi. Bunlarla ilgili olarak da şu ana kadar 138 eski Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinde dava açmış bulunmaktayız. Bunların yargılamaları sürüyor. Şu anda bizde davası devam eden 18 fezleke bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kolluk kuvvetlerimiz tarafından yurt içinde ve dışında yakalama çalışmaları sürdürülmektedir."

Seçime katılabilen siyasi partiler

Akarca, 2015 Mayıs ayında siyasi partilerle ilgili denetimler sonucu 1 Kasım 2015'teki milletvekili seçimlerine 29 siyasi partinin katılabildiğinin tespit edildiğini belirtti.

"Sayının şişirilmiş olduğunu gözlemledik." diyen Akarca, o tarihten sonraki seçimlere esas olmak üzere İçişleri Bakanlığı, valilikler, dernekler masası ve siyasi partilere gerekli yazıların gönderildiğini kaydetti.

Siyasi partilerin taşra teşkilatlarının bulunup bulunmadığı, Siyasi Partiler Kanunu gereğince seçime girme yeterliliklerinin olup olmadığını denetlediklerini anlatan Akarca, şu bilgileri paylaştı:

"Yaptığımız denetim sonucu yasaya göre bir siyasi partinin seçime girebilmesi için Türkiye’de 81 ilin bulunması hesabı üzerinden 41 ilde ve bu illerin 3’te bir ilçesinde teşkilatlarının bulunması gerekiyor. Ayrıca, kongrelerini seçimden 6 ay önce gerçekleştirmesi, yasanın aradığı konulardır. Yaptığımız denetim sonucu önce 10 siyasi partinin seçime girebileceğini tespit ettik. Sonra 2 siyasi parti daha bu koşulu sağladığını bildirmişti ancak bizim 31 Aralık 2017 itibarıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdiğimiz listede ve YSK'nin aradığı koşullar içinde verdiği karara göre bugün itibarıyla seçim olduğunda 9 siyasi partinin yeterliliği bulunmaktadır.

İYİ Parti de teşkilatlanmasını hızla yapmaktadır ama şu anda bir seçim olsa ancak 6 ay sonra kongresini tamamlamış olacağından en erken Haziran 2018 itibarıyla seçime girebilme yeterliliği bulunacaktır."