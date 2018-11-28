14 milyon kişi kumar ağında

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, 14 milyon kişinin kumarın ağında olduğunu söyleyerek daha fazla insanın bulaşmasından endişe ettiklerini ifade etti

Piyango sömürüsü artık bitsin

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, ihale süreci devam eden bir bahis oyunu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu oyunun risklerine dikkat çeken Ay, “Adına şans oyunu ya da bahis denmesi bir şeyi değiştirmiyor. Bu bir kumar. Ülkemizde kumar yasak ama bu şekilde olursa serbest. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu. Türkiye’de tüm şans oyunlarını oynayanların sayısının 14 milyon kişi olduğunu öngördüklerini ifade eden Bilal Ay, “Şimdi bu oyunun oynatılma hakları için yeni bir ihale süreci devam ediyor. İhalede sadece bir teklif var. O da şu anda oyunu oynatan firma. Bu firmanın bu oyundan cirosu 10 milyar lira civarında. Ancak bu firma 10 yıl için 200 milyar ciro taahhüt ediyor. Yani yıllık 20 milyar lira. Bunun bir kısmını enflasyonla ilişkilendirsek dahi, firmanın ‘yeni oyuncular’ peşinde olduğu, bu oyunu oynayanların sayısının ikiye katlanma riski olduğu çok açık” dedi. Bu oyunun masum görülemeyeceğini ifade eden Başkan Ay, “Bu oyun tekrar ediyorum bir kumar! Ayrıca bağımlılık da yapıyor. Yurtdışında bağımlılık yapmaması için çeşitli önlemler var ancak ülkemizde bu bile yok. Bu oyunlara başlama yaşı 18’in çok altında ve 18-25 yaş arası gençlerimizin yüzde 60’ı bunu oynuyor. Okullarımızda neredeyse oynamayanlar parmakla gösterilir durumda” şeklinde konuştu.

Bu oyunlar tamamen kaldırılmalı

Kumar bağımlılığının suça yönelttiğini belirten Bilal Ay, “Gençlerimiz kumar batağına sürükleniyor. Para kaybediyorlar. Kaybettikleri paraları kazanmak için borç para almaya, borç alabilmek için yalan söylemeye ve hırsızlık yapmaya başlıyorlar. Hatta işin sonu okullarda uyuşturucu tacirlerine taşeron olmaya kadar gidiyor. Kumar bağımlılarının yaklaşık yüzde 65’i suça sürükleniyor. Hepsini ifade etmek istemiyorum, ama başka başka trajediler de yaşanıyor maalesef” ifadelerini kullandı. Bu oyunların oynanabileceği binlerce bayi olduğuna dikkat çeken Ay, “Bitmiyor bunlar için mobil bayiler var. O da yetmiyor, kumar cep telefonlarımıza kadar girmiş durumda. Reklâmları da maalesef serbest. Bizce bu oyunlar tamamen kalkmalı, ancak bu olmayacaksa da bir mücadele içerisinde bulunmalı. Dinimizde kumar haram, bu hutbelerde işlenmeli. Bu oyunları oynamak için TC kimlik numarası şartı olmalı. 18 yaş sınırına ciddî biçimde dikkat edilmeli. Aileler de sıkmayacak bir denetim ile gençleri bu bağımlılıktan korumalı” diye konuştu.

HABER: NURSEZA OKUR

İstanbul - Yeni Asya

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