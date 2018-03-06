Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2878 terörist etkisiz hale getirildi, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köyleri kurtarılarak Şeran belde merkezi teröristlerden temizlendi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor. Böylece Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu. Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor. 147 bölge kontrol altında TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 117'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 147 bölgeyi kontrol altına aldı. AA

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