15 askerin şehit olduğu saldırıda ara karar açıklandı

Kayseri'de 17 Aralık'ta askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının davasının üçüncü gününde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan halk otobüsü sürücüsü Hamit Eroğlu, bombalı saldırganın babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Mehmet Yolcu, Fahri Demirbaş, Serkan Ay, Hasan Ekici'nin tahliyelerine karar verildi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan bombalı terör saldırısında 15 askerin şehit edilmesiyle ilgili davanın üçüncü gününde, davanın 2 numaralı sanığı olan 36 yaşındaki Kenan Çiçek, Kürtçe savunma yapmak istediğini söyledi. Tercüman yardımı ile verdiği ifadede iddianamenin kendine gelmemesi nedeniyle savunma yapmayacağını söyledi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu hafta başlayan ve her gün devam edilen, 13 tutuklu sanık ve 7 tanığın dinlendiğini davaya bugün de devam edildi. Davanın ilk 3 gününde saldırı öncesi "Kayseri'ye gelerek keşif yapan, kroki çizen, bombalı saldırgan Kasım Yıldırımçakar'ı Adana'dan Kayseri'ye gönderdiği belirtilen, saldırada kullanılan bombayı muhafaza eden, bombalı eylemde aracı temin ettiği ifade edilen davanın 2 numaralı sanığı Kenan Çiçek, Kırıkkale F Tipi cezaevinden getirilerek hazır edildi. Çiçek, iddianamenin kendine ulaştırılmadığını anlatırken, "Kendimi daha iyi ifade edebilmek için ifademi Kürtçe vereceğim" dedi. Bunun üzerine yeminli tercüman çağırıldı Çiçek, ifadesinde şöyle dedi:

"5-6 saatlik yoldan geliyorum. Dün akşam gardiyan yarın mahkememin olduğunu söyledi. İddianame elime geçmedi. İddianameyi okuduktan sonra detaylı savunma yapmak için zaman talep ediyorum."

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların dinlenmesi SEGBİS sisteminden dinlenmesi için duruşmayı saat 14.00'e erteledi.

BOMBALI SALDIRGANIN ANNESİ: ALLAH, KASIM'IN YAPTIĞINI KABUL ETMEZ

Kayseri'de, 17 Aralık 2016 tarihinde askerleri taşıyan otobüse yönelik bombalı terör saldırısında, 15 askerin şehit edilmesiyle ilgili davanın öğleden sonraki bölümü, aralarında bombalı saldırganın annesi Hürriyet Yıldırımçakar'ın da bulunduğu 3 tutuksuz sanığın ifadesinin alınmasıyla devam etti. 'Çektar' kod adlı PKK'lı terörist Kasım Yıldırımçakar'ın annesi tutuksuz sanık Hürriyet Yıldırımçakar, savunma yaptı. Oğlunu görebilmek için 3 kez yasal yollarla Kuzey Irak’a gittiğini söyleyen anne Hürriyet, yaşanan saldırı nedeniyle özür dileyerek, "Allah, Kasım'ın yaptığını kabul etmez” dedi.

Duruşmaya Van'ın Özalp İlçesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Hürriyet Yıldırımçakar, tercüman eşliğinde, Kürtçe savunma yaptı. Bombalı saldırganın annesi Yıldırımçakar, "11 çocuğum var. Kasım, PKK/KCK terör örgütüne 7-8 yıl önce katıldı. Ondan sonra hiç görmedim. Ubeydullah ise kaç yıl önce örgüte katıldı, bilmiyorum. Örgüte katılan çocuklarım için Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundum. Çocuklarımı görebilmek için 3 defa yasal yollarla Kuzey Irak’a gittim. Oğlum Ubeydullah, PKK'dan kurtuldu ve şu an askerlik görevini yapıyor. Tutuklu olan eşim İsmail Hakkı Yıldırımçakır’ın serbest bırakılmasını istiyorum. Böyle bir şey olmasından dolayı özür dilerim. Allah, bu yapılanı kabul etmez” dedi.

Tutuksuz sanık Elzem Şırnak da mahkemede verdiği ifadede, şunları söyledi:

"Sanıklardan Ekrem Uğur iş arkadaşım olur. Ferhat Tekiner ve Kenan Çiçek ile araç almak için irtibata geçtim. Kenan Çiçek, 4-5 kez yanıma geldi. Yanında birkaç kez Ferhat da vardı. Araba alma konusunda, 2011 model Clio marka araca 12 bin TL istedi. 2016’nın sonlarıydı. İkinci el hasarlı araç alıp, sattıklarını biliyorum. Yaşanan patlama ile hiçbir alakam yoktur."

Firari sanık Ferhat Tekiner’in annesi Vesfiye Tekiner ise tutuksuz olarak yargılandığı davada savunma yaptı. Oğlunun terörle ilgisinin olmadığını bildiğini dile getiren anne Tekiner, şöyle konuştu:

“Oğlum, hasarlı araç alıp, satardı. Kendisinin oto hırsızlığında sabıkası vardır. Şu an Irak Süleymaniye’dedir. Ferhat’ın olaya karıştığını sonradan öğrendim. Oğlumun terörle ilgisinin olmadığını biliyorum. Kendisine güvendiğim için bana ait arabayı oğluma satması için verdim. Kenan Çiçek ile görüşüp, görüşmediğini bilmiyorum. Patlama olayından sonra Ferhat, bana bir şey gelip, anlatmadı. Olayı televizyondan öğrendim. Yaklaşık 1 hafta sonra gazetelerde, patlamayla ilgili oğlumun fotoğrafını gördüm. Ferhat, patlamadan on gün kadar sonra eve geldi. Kendine 'Aranıyormuşsun' dedim. 'Anne, ben bir şey yapmadım. Sadece arabayı çaldım, beni kandırdılar' dedi. Oğluma 'Kolluk güçlerine git, teslim ol' dediğimde 'Bana inanmazlar. Kenan beni kandırdı. Uyuşturucu işi yapacağız; diyerek, arabayı çaldırdılar' dedi."

Davanın sabahki bölümünde, kendisine iddianame ulaşmadığı için savunma yapmayacağını söyleyen 2 numaralı sanık Kenan Çiçek, "İddianameye kabaca göz gezdirdim. Hakkımda verilen beyanları okumak için duruşma zaptı istiyorum" diyerek, ifade için ek zaman talep etti. Mahkeme heyeti, yargılamaya ara verdi.

TUTUKLU 10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Kayseri'de 17 Aralık'ta askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının davasının üçüncü gününde 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan halk otobüsü sürücüsü Hamit Eroğlu, bombalı saldırganın babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve diğer tutuklu sanıklar Hüseyin Polat, Mehmet Ayaz, Barış Kaya, Murat Talan, Mehmet Yolcu, Fahri Demirbaş, Serkan Ay, Hasan Ekici'nin tahliyelerine karar verildi. Suç şüphesi olan tutuklu sanıklar Kenan Çiçek, Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Mehmet Oluk'un tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 13 Şubat'a ertelendi.