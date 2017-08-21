15'inci celsesiyle Akıncı Üssü davası devam ediyor

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 15'inci celsesi başladı.

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