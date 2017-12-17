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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

15 Temmuz 2016 sonrası tutuklanan kişi sayısı açıklandı

17 Aralık 2017, Pazar 10:31
İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 159 bin 506 kişinin gözaltına alındığını, 47 bin 523 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 159 bin 506 kişinin gözaltına alındığını, 47 bin 523 kişinin tutuklandığını; bu yıl 2 bin 140 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütüne geçen yıl toplam 633 katılım varken, bu yıl sadece 117 katılım olduğunu bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2018 Yılı Bütçesi üzerinde hükümet adına söz alan Soylu, kürsüye 8 çanta dosya ve bir adet laptopla geldi.

CHP'nin, kendisine yönelik iddialarını anımsatarak sözlerine başlayan Soylu, "Bir yıl boyunca bu ülkenin huzuru, asayişi, insanların bir arada kardeşçe yaşayabilmelerini temin edebilmek için neler yaptığımızı, Türkiye'nin ne büyük ülke olduğunu, uyuşturucu ile nasıl mücadele edileceğini konuşmak isterdim." dedi.

Soylu, "DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C gibi, 15 Temmuz sonrası 'Türkiye'yi zayıf yakaladık' deyip, bizi devreden çıkartabilmek, bizi hedeflerimizden uzaklaştırabilmek için çaba sarfedenlere karşı şu Meclis'in ortaya koyduğu irade ile sınırlarda, sınırın ötesinde, mağaraya girerken şehit olup olmayacağının hesabını yapmadan, sadece ülkenin başına musibet olmuş belalardan ülkeyi kurtarmak için üzerine düşeni yapanların ortaya koyduğu kahramanlıkları sizlerle paylaşmak isterdim." ifadesini kullandı. 

Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Sahil Güvenlik Komutanlığının, jandarmanın, insanlarımızın evlerinde huzurla uyuyabilmeleri için, çocukların okullarına rahat gidebilmelerini sağlamak için, ailelerin hafta sonu alışveriş merkezlerinde rahatça alışverişlerini yapmalarını temin etmek için neler yapıldığını anlatmak isterdim. 2017 yılında 2 bin 140 teröristin nasıl etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 500 metre, 3 bin metre yukarıda girilemeyecek denilen yerlere girilerek sığınaklardaki silahların, mühimmatların nasıl yok edildiğini anlatmak isterdim.

Terör örgütüne 11 ayda, geçen yıl toplam 633 katılım varken; bu yıl sadece 117 katılım olduğunu anlatmak isterdim. Son 30 yılın en düşük katılımlı yıl olduğunu anlatmak isterdim. Şırnak, Şemdinli'nin ötesindeki Zer Tepe'de, bizim topraklarımızda değil, başka topraklarda ay yıldızlı bayrağı diken Mehmetçiğimizin neler hissettiğini anlatmak isterdim."

"Güvenlik güçleri 675 önemli olayı engelledi"

Bakan Soylu, 675 önemli olayı engelleyen güvenlik güçlerine teşekkür etmek istediğini ifade ederek, "Güvenlik güçlerinin gecesini gündüzüne katarak, ana muhalefet partisinin yürüyüşünün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için elinden geleni nasıl ortaya koyduğunu sizlerle paylaşmak isterdim." diye konuştu.

"FETÖ gider de birisi boşluğu doldurmaya çalışır mı diye, organize suç çetelerinin kendilerini palazlandırmasına fırsat vermemek için uğraşırken, organize suç örgütü mensuplarını tutuklarken neler yaptığımızı sizlere anlatmak isterdim." ifadesini kullanan Soylu, "21 bin emniyet amirinden 8 bin kalmasına rağmen, uyuşturucu ile mücadelede herkes dişini tırnağına takarak büyük bir mücadele ortaya koydu." dedi.

Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları hakkında bilgi verdi.

Gülen Hareketine yönelik operasyonlar kapsamında 44 bin 38 kişinin görevinden uzaklaştırıldığını, operasyonların her birinin başarılı şekilde devam ettiğini de anlatmak istediğini ifade eden Soylu, "CHP'nin kaset şantajı soruşturmasını kimin yaptığını, bunları kimin organize ettiğini anlatacağım." diye konuştu.

Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 159 bin 506 kişinin gözaltına alındığını, 47 bin 523 kişinin tutuklandığını kaydetti.

AA

Etiketler: soylu, 15 temmuz, darbe, darbe girişimi
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  • arif

    17.12.2017 15:50:24

    ne kadar şehit veriyoruz O nu da açıklasınlar. ALLAH zalimleri ve destekçilerini iki cihanda kahretsin.

Risale-i Nur Külliyatı

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