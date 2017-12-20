15 Temmuz'da AKP'yi işgal girişimi davasında karar

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin AKP İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimi davasında, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA

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