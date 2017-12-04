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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

15 Temmuz'da Doğan Medya Center'ın işgali davasında ara karar

04 Aralık 2017, Pazartesi 19:02
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin, 3'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile 3 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada, ayrıca davanın müdahili olan Doğan Medya Center, Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı ile bazı müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay yerinde darbeci askerlere müdahale eden polislerden Şener Avcı ile 15 Temmuz darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle başka dosyalardan tutuklu olan 2 eski asker de tanık olarak dinlenildi.

Polis memuru Avcı, binanın içindeki askerlerden, polisin içinde bulunduğu zırhlı polis aracına ateş açıldığını anlattı.

Olay yerine bir süre sonra ikinci helikopterin geldiğini ifade eden Avcı, "Ben uzun namlulu silahla helikoptere ateş açtım. Helikopterin içindekiler de bize doğru ateş açtılar. Yoğun ateşe tuttuğumuz için ikinci helikopter gazete bahçesine inmeden uzaklaştı." diye konuştu.

Tanık dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, ikinci helikopteri kullandığı belirtilen başka suçtan tutuklu Mehmet Türk'ün dinlenilmesinden vazgeçilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İstenen cezalar

İddianamede sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek'', ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan, 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanık Süleyman Ahmet Kaya'nın, Vedat Barceğci'nin ölümü nedeniyle "kasten öldürmek" suçundan müebbet ile "silahla tehdit", 9 kez uygulanmak üzere "kasten öldürmeye teşebbüs", "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından, 125 yıldan 215 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, sanık Mehmet Akif Aslan'ın "silahla tehdit", iki kez uygulanmak üzere "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından, 12 yıldan 39 yıla kadar, sanık Erdal Şeker'in de "silahla tehdit" ve "basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı şekilde engellenmesi" suçlarından, 4 yıldan 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

İddianamede, sanık 14 erin çeşitli suçlardan 4 yıldan 200'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Yayın kesilme emrini eski Albay Gerehan verdi

İddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi ana darbe davasının sanıklarından eski Albay Ahmet Zeki Gerehan'ın, tutuklu sanık yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'a sıkıyönetim ilan edildiğini bildirerek, CNN Türk'ün binasının boşaltılması ve yayının kesilmesi emrini verdiği vurgulanıyor.

Talimat doğrultusunda sanıklar Kaya, Şeker ve Aslan ile sanık 14 erin helikoptere binerek, Doğan Medya Center'a intikale geçtikleri anlatılan iddianamede, helikopterde bulundukları sırada sanık yüzbaşıların, erlere şarjör takmaları, tüfeğin kayışını ellerine dolamaları, eğer tüfeklerini almak isteyen olursa çekinmeden vurmaları emrini verdikleri kaydediliyor.

Sanık 3 erin, daha önce hiç görmedikleri, kendi birliklerinden olmayan ve emir komutası altında bulunmadıkları yüzbaşılara darbe girişiminin tüm açıklığı ile ortaya çıktığı bir saat diliminde piyade tüfeklerini teslim ettikleri belirtilen iddianamede, sanık astsubayların ise darbecilerden aldıkları talimat doğrultusunda emrinde bulunan askerleri (sanık erler) nizamiye bölgesine güvenlik amacıyla götürdüğü ve burada mevzilendirdiği aktarılıyor.

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması
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