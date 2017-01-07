15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

Türkiye onu 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi tanıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserdi.

KocaeliKoz'un haberine göre darbeci askerler tarafından Tuzla'da karnından vurularak ağır yaralanmış ve ölümden dönmüştü. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'in yeğeni olan komiser Murat Ellibeş saatlerce ameliyatta kalmış, yoğun bakımda azraille savaşmıştı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından takdirname ile ödüllendirildi. Gölcül ilçesi'nde ki baba evine ambulanla geldiğinde kahraman gibi karşılanmıştı. Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı 15 Temmuz gazisi olan Murat Ellibeş'i Gölcük ilçesinde ki evinde ziyaret etmiş Ellibeş Kocaeli'nin gururu olmuştu.

GÖLCÜK ŞOKTA

Ellibeş 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ulusal basına çıkarak tek tek anlattı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Murat Ellibeş'i Gülen hareketine yönelik operasyonlar kapsamında önce açığa aldı ve en son dün akşam yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile polislik mesleğinden ihraç edildi. Dün devlet üstün madalyası verilen ve bugün meslekten ihraç edilen Ellibeş büyük bir şok yaşadı. Dün kahraman, bugün ise FETÖ'cü damgası yiyen Murat Ellibeş'in ihraç edilmesi Gölcük ilçesinde de büyük üzüntüye sebep oldu.