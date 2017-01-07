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8 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

15 Temmuz'da 'kahraman' ilan edilmişti, dün KHK ile ihraç edildi

07 Ocak 2017, Cumartesi 14:59
Türkiye onu 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi tanıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserdi.

KocaeliKoz'un haberine göre darbeci askerler tarafından Tuzla'da karnından vurularak ağır yaralanmış ve ölümden dönmüştü. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'in yeğeni olan komiser Murat Ellibeş saatlerce ameliyatta kalmış, yoğun bakımda azraille savaşmıştı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından takdirname ile ödüllendirildi. Gölcül ilçesi'nde ki baba evine ambulanla geldiğinde kahraman gibi karşılanmıştı. Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı 15 Temmuz gazisi olan Murat Ellibeş'i Gölcük ilçesinde ki evinde ziyaret etmiş Ellibeş Kocaeli'nin gururu olmuştu.

GÖLCÜK ŞOKTA

Ellibeş 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ulusal basına çıkarak tek tek anlattı.  Daha sonra İçişleri Bakanlığı Murat Ellibeş'i Gülen hareketine yönelik operasyonlar kapsamında önce açığa aldı ve en son dün akşam yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile polislik mesleğinden ihraç edildi. Dün devlet üstün madalyası verilen ve bugün meslekten ihraç edilen Ellibeş büyük bir şok yaşadı.  Dün kahraman, bugün ise FETÖ'cü damgası yiyen Murat Ellibeş'in ihraç edilmesi Gölcük ilçesinde de büyük üzüntüye sebep oldu.

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  • murat

    07.01.2017 17:45:09

    Bu uyduruk söz heerkesin celladı olacak.

  • Necati

    07.01.2017 17:15:17

    Bunlar ne yaptiklarinin farkinda degil yazik olmuş polisimize Allah yardimcisi olsun

  • CESUR ADAM

    07.01.2017 15:26:16

    Gün be gün şu ya da bu sebepten mesleklerinden,işlerinden atılanların ahlarını,ızdıraplarını,feryatlarını görüp,okuyup içim-iz kan ağlıyor.Ancak zalimlerin,zulmeden hak-hukuk-adalet nasipsizlerin elbette hesap vereceği YÜCE MEVLAMIZ VAR. Bu yaşanılanların bize bir tek anlattığı var.Oda memleketi idare etmekte aciiiiz,beceriksiiiz,dirayetsiiiz ve kabiliyetsizlerin suçları başkalarına atarak kendilerini kurtarmak adına yaptıkları zulüm.

Risale-i Nur Külliyatı

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CEVŞEN

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