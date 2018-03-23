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23 MART 2018 CUMA - YIL: 49

15 Temmuz'da Maltepe Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin karar

23 Mart 2018, Cuma 17:33
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin, 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 10 kişiye "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 kişiye de müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 8. duruşmada tutuklu 14 ve tutuksuz 12 sanık esas hakkındaki savunmasını tamamladı.

Sanıklar son sözlerinde beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 10 sanığın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuklu bir sanığın aynı suçtan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren heyet, bir sanığın ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

AA

Etiketler: 15 temmuz, darbe, darbe soruşturması
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