15 Temmuz'da TÜRKSAT baskını davasında karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, firari sanıkların dosyası ayrılırken, diğer sanıklara, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Asker sanıklar ayrıca, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. AA

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