15 Temmuz'dan sonra gözaltında iken vefat eden öğretmen Açıkkolu hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat eden öğretmen Gökhan Açıkkolu hakkındaki idari tedbirin uygulama imkanı kalmadığı için kaldırıldığını belirtti.

Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasında 19 Temmuz 2016'da Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alınan ve daha sonra adli makamlarca gözaltına alında tutulduğu sırada vefat eden Gökhan Açıkkolu hakkında, idare hukuku bilmeyenler tarafından üretilen haberlerin yer aldığını ifade etti.

"Bakanlığımızca, görevden uzaklaştırma tedbiri kararı kaldırılmıştır"

Tekin, her ne sebeple olursa olsun bir insanın can kaybının üzüntü verici olduğunu belirtti. Söz konusu haberlerde ve paylaşımlarda bu öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığınca açığa alındığı, daha sonra gözaltında iken vefat ettiği ancak vefat eden öğretmenin masum olduğunun anlaşıldığı ifadelerinin yer aldığına işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ancak haberlerde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan bu ifadeler, gerçeği yansıtmamaktadır. Adı geçen öğretmenin FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde hukuki karineler Bakanlığımızda mevcuttur. Gökhan Açıkkolu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat ettiği ve bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinde sıralanan memuriyet statüsünü kaybettiği için, hakkında Bakanlığımızca yürütülen idari tedbir, uygulama imkanı kalmadığından kaldırılmıştır. Kişinin vefat etmesi dolayısıyla hakkında 667 sayılı KHK'nin 4. maddesinin f bendi hükümlerinin de uygulama kabiliyeti kalmadığından Bakanlığımızca kişinin görevden uzaklaştırma tedbiri kararı kaldırılmıştır."