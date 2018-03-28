15 Temmuz darbe davasında 31 sanık için istenen ceza belli oldu

Jandarma Okullar Komutanlığı'ndaki 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada savcı, 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti.

AA

Okunma Sayısı: 502

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.