15 Temmuz darbe girişimi davaları ile ilgili yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile dönemin Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'in de bulunduğu bazı idarecilerin alıkonulması planına yönelik soruşturmayı tamamladı.

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