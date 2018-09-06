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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

15 Temmuz darbe girişimi yargılamalarında iki dava dosyası birleştirildi

06 Eylül 2018, Perşembe 18:30
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski SAT'çının yargılandığı davada, mahkeme başkanı, dosyanın Akıncı davası dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin ifade vermedikleri için dosyaları ayrılan 6 eski Su Altı Taarruz Birliği (SAT) mensubunun yargılandığı davada, sanık eski astsubay kıdemli başçavuş Hasan Saltan savunma yaptı.

Mahkeme başkanı, dosyanın Akıncı davasına ilişkin dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu 6 sanık ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski astsubay kıdemli başçavuş Hasan Saltan, Darbe girişiminin yaşandığından haberdar olmadığını savundu.  

Saltan, 13 Aralık 2016'da Özel Kuvvetler Komutanlığında gözaltına alındıktan sonra düzenlenen bilgi alma tutanağını, burada geçen ifadeleri özgür bir şekilde vermediği gerekçesiyle kabul etmediğini belirterek, bunun dava dosyasından çıkarılmasını talep etti.

FETÖ ile doğrudan veya dolaylı iltisakı olmadığını savunan Saltan, iddianamede geçen üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

İçişleri Bakanlığı avukatı Uğur Kızılca'nın 16 Temmuz 02.00-04.00 arasında Akıncı Üssü'nün olduğu yerdeki TAİ lojmanları yakınlarında telefonundan sinyal alındığının tespit edilmesine ilişkin soru üzerine Saltan, daha önce belirttiği gibi siyah minibüsten otoban çıkışında İstanbul-Kahramankazan yolu yakınlarında indiğini ve Akıncı Üssü'ne gitmediğini belirtti.

Tuhaflığı cezaevindeyken sorgulamış

Avukat Kızılca'nın, Aksakallı'nın aracının önünü keserek kendisini koruma görevini icra ettiklerini söylemelerinde bir gariplik olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Saltan, rütbesi itibarıyla o an bunu sorgulayabilecek durumda olmadığını, cezaevinde kaldığı iki yıllık süreçte bu eylemdeki tuhaflığı düşündüğünü söyledi.

Sanık avukatı Defne Vardar ise iddianamede adı geçen tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmelerini, müvekkili hakkında suçlamaları kabul etmediklerini bildirdi.

Vardar, müvekkilinin önce tahliyesini, bu mümkün değilse adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Duruşmada söz alan savcı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve davanın esas dosya ile birleştirilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve savcı ile sanık avukatının taleplerini dikkate alarak dosyanın Akıncı davasına ilişkin dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

AA

Etiketler: 15 Temmuz, dava, yargı, asker
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