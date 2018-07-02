15 Temmuz darbe girişiminde KKK'daki tanıklar yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında KKK'deki eylemlere ilişkin davada tanıklar dinlendi. Tanık S.E, "İçtima alanında toplandık. Darbe denilince şoke olduk. Biz alanda beklerken cephaneliğin kapısı kırılmaya çalışılıyordu." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde vatani görevini yapan M.K, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam, kozmik oda nöbetçisi olduğunu, bu esnada sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun kapıyı açmasını istediğini ancak bu talebini yerine getirmeyince kapıyı tekmelediğini ifade etti.

M.K, bu durumu bildirdiği Güvenlik Kamera Merkezi'ndeki yetkililerin Boduroğlu'nu içeriye almasını emrettiğini, Boduroğlu'dan sonra, daha önce görmediği, üniformalarında isimlikleri olmayan albay ve yarbayların da içeri girdiğini ifade etti.

Akşam içtimasında sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın TSK'nın yönetime el koyduğunu söylediğini aktaran M.K, daha sonra kendisinin de aralarında bulunduğu uzun boylu askerlerin seçilerek cephanelik bölgesine götürüldüğünü anlattı.

Darbe sanıklarının cephanelik kapısını kırmaya çalıştığını belirten M.K, bir kısım komutanların ise darbe girişimine ilişkin gelişmeyi televizyondan izlediklerini kaydetti.

"Darbe denilince şoke olduk"

Tanık S.E. de olay tarihinde KKK Muhafız Tabur Komutanlığında uzman erbaş olarak görevli olduğunu söyledi.

Nöbetçi Amir Fatih Toran'ın askerleri koğuşlara çekilmesi için emir verdiğini belirten S.E, bunun üzerine erleri koğuşlarına gönderdiğini ifade etti.

Bir zaman sonra söz konusu askerlerin içtima alanına çıkarılması için emir verildiğini anlatan S.E, "Askerlere neler olduğunu sordum, bir üsteğmenin askerlerin içtima alanına çıkmasını istediğini öğrendim. İçtima alanına gittim, İhsan Bozkurt, tanımadığım bir albaya tekmil verdi. Bu albay, 'TSK yönetime el koydu, yeni alay komutanınız benim' dedi. Hepimiz şoke olduk, birkaç saat içtima alanında bekledik, bu esnada cephaneliğin kapısı kırılmaya çalışılıyordu." ifadelerini kullandı.

S.E, ilerleyen saatlerde askerleri yeniden koğuşlara gönderdiklerini, görüştüğü Ümit Ağaçlı'nın, "Askerleri koğuşa al, sen de ortadan kaybol." dediğini aktardı.

Bunun üzerine, koğuşlardaki askerleri, yasa dışı emirlere uymamaları için uyardığını iddia eden S.E, darbecilerin emirlerine maruz kalmamak için kendisini bir odaya kilitlediğini söyledi.

Tanık S.E, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra Cuma başçavuş odaya geldi, o da ne yapacağını bilmiyordu. Odadan ayrılarak koğuşlara çıktım, askerleri tekrar ikaz ettim. Aşağı indiğimde Cuma başçavuş ile tekrar karşılaştım. Nöbetçileri değiştirmemi söyledi, nöbetçileri ayarladım, silahsız olarak nöbet yerlerine dağıttım, tekrar odama gittim. Sabah saatlerinde bizleri dışarı çıkardılar, birkaç uzman çavuş ve İhsan Bozkurt ile bir araçla evlerimize gittik."

Duruşmaya ara verildi.