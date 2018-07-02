"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

15 Temmuz darbe girişiminde KKK'daki tanıklar yaşadıklarını anlattı

02 Temmuz 2018, Pazartesi 15:48
15 Temmuz darbe girişimi sırasında KKK'deki eylemlere ilişkin davada tanıklar dinlendi. Tanık S.E, "İçtima alanında toplandık. Darbe denilince şoke olduk. Biz alanda beklerken cephaneliğin kapısı kırılmaya çalışılıyordu." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, olay tarihinde vatani görevini yapan M.K, tanık sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam, kozmik oda nöbetçisi olduğunu, bu esnada sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun kapıyı açmasını istediğini ancak bu talebini yerine getirmeyince kapıyı tekmelediğini ifade etti.

M.K, bu durumu bildirdiği Güvenlik Kamera Merkezi'ndeki yetkililerin Boduroğlu'nu içeriye almasını emrettiğini, Boduroğlu'dan sonra, daha önce görmediği, üniformalarında isimlikleri olmayan albay ve yarbayların da içeri girdiğini ifade etti.

Akşam içtimasında sanık eski albay Hasan Yılmaz'ın TSK'nın yönetime el koyduğunu söylediğini aktaran M.K, daha sonra kendisinin de aralarında bulunduğu uzun boylu askerlerin seçilerek cephanelik bölgesine götürüldüğünü anlattı.

Darbe sanıklarının cephanelik kapısını kırmaya çalıştığını belirten M.K, bir kısım komutanların ise darbe girişimine ilişkin gelişmeyi televizyondan izlediklerini kaydetti.

"Darbe denilince şoke olduk"

Tanık S.E. de olay tarihinde KKK Muhafız Tabur Komutanlığında uzman erbaş olarak görevli olduğunu söyledi.

Nöbetçi Amir Fatih Toran'ın askerleri koğuşlara çekilmesi için emir verdiğini belirten S.E, bunun üzerine erleri koğuşlarına gönderdiğini ifade etti.

Bir zaman sonra söz konusu askerlerin içtima alanına çıkarılması için emir verildiğini anlatan S.E, "Askerlere neler olduğunu sordum, bir üsteğmenin askerlerin içtima alanına çıkmasını istediğini öğrendim. İçtima alanına gittim, İhsan Bozkurt, tanımadığım bir albaya tekmil verdi. Bu albay, 'TSK yönetime el koydu, yeni alay komutanınız benim' dedi. Hepimiz şoke olduk, birkaç saat içtima alanında bekledik, bu esnada cephaneliğin kapısı kırılmaya çalışılıyordu." ifadelerini kullandı.

S.E, ilerleyen saatlerde askerleri yeniden koğuşlara gönderdiklerini, görüştüğü Ümit Ağaçlı'nın, "Askerleri koğuşa al, sen de ortadan kaybol." dediğini aktardı.

Bunun üzerine, koğuşlardaki askerleri, yasa dışı emirlere uymamaları için uyardığını iddia eden S.E, darbecilerin emirlerine maruz kalmamak için kendisini bir odaya kilitlediğini söyledi.

Tanık S.E, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra Cuma başçavuş odaya geldi, o da ne yapacağını bilmiyordu. Odadan ayrılarak koğuşlara çıktım, askerleri tekrar ikaz ettim. Aşağı indiğimde Cuma başçavuş ile tekrar karşılaştım. Nöbetçileri değiştirmemi söyledi, nöbetçileri ayarladım, silahsız olarak nöbet yerlerine dağıttım, tekrar odama gittim. Sabah saatlerinde bizleri dışarı çıkardılar, birkaç uzman çavuş ve İhsan Bozkurt ile bir araçla evlerimize gittik."

Duruşmaya ara verildi.

AA

Etiketler: 15 Temmuz, darbe girişimi, sanık, er, asker
Okunma Sayısı: 710
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye'de 2018'in başından bu yana 4 bin 759 sivil öldü

    Türkiye'nin en büyük şirketleri enerji devleri oldu

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı

    15 Temmuz darbe girişiminde KKK'daki tanıklar yaşadıklarını anlattı

    İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Erken yerel seçimin en önemli nedeni ekonomik koşullar

    'Yerel seçimler AKP için sonun başlangıcı olabilir'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer müzakereler yapmak üzere Avrupa'ya gitti

    İYİ Parti 'Erdoğan'dan Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi geldiği' haberlerini yalanladı

    AB, ABD'yi uyardı: 294 milyar dolarlık misilleme yapabiliriz

    LGS kontenjanları ve sıralamalar belli oldu

    Sivas olaylarında ölenler anıldı

    YSK başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçları hakkında konuştu

    PKK'nın "Kato bölge sorumlusu" düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi

    ABD'de göçmenlere bıçaklı saldırı: 5'i çocuk 9 yaralı

    Başkent'te 'erken yerel seçim' konuşuluyor

    Yeni sistem için gereken 3 kararname bu hafta çıkartılacak

    Türk Tabipler Birliği Alaattin Çakıcı'ya verilen sağlık raporunu inceleme kararı aldı

    Borçlanmaya devam

    "İlerlemiş yaşına rağmen yorulmadan çalışan bir profesör"

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    İstikbale hüküm sürecek İslâmiyet’tir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Seyyidler cemâati
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Çare, problemin civarındadır
    Süleyman KÖSMENE

    Size, azaptan sakındıran bir Peygamber gelmedi mi?
    Raşit YÜCEL

    “Bir insan kendini neye vermeli?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetü’l-medeniyye ”ulum-u imaniye” içinde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Seçime katılım” ve “oy oranları” çarpıtmaları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın tavsiyeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.