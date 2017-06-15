15 Temmuz davalarında Ankara'daki ilk karar açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada, sanıkların 18'i ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5'i müebbet hapis ve 10'ar yıl, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar arasında yer alan iki er beraat etti. AA

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