15 Temmuz gazileri ziyarete geldi

‘Adalet Yürüyüşü’nün sekizinci gününde basın açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu dün gece üç 15 Temmuz Gazisinin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Herkes için yürüdüğünü tekrar hatırlatan Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden eleştirilerini dün de sürdüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Adalet herkes için gereklidir” sözleriyle cevap verdi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Ben kendi ülkemi seviyorum başka bir ülkeden destek arayışına hiç girmedim. Hayatım boyunca ne Pensilvanya’ya gittim ne de Pensilvanya bana teşekkür etti. Açın gazeteleri Fethullah Gülen rahatsızlığında kime teşekkür etmiş, benim ismim yoktur.”

Yarbay Alkan’da yürüyüşe katıldı

İki yıl önce kardeşi yüzbaşı Ali Alkan’ın öldürülmesinin ardından cenazesinde isyan eden Jandarma Yarbay Mehmet Alkan da ‘Adalet Yürüyüşü’ne katıldı. Yarbay kardeşinin cenazesinde, “Çözüm diyenler ne oldu da ‘Sonuna kadar savaş’diyor” sözleriyle isyan etmiş, “Saraylarda 30 tane korumayla gezip, zırhlı arabalara binip’Şehit olmak istiyorum’ diye bir şey yok. Git o zaman oraya git”demişti. Alkan bu sözlerinin ardından KHK ile ihraç edildi. Yürüyüş öncesi açıklama yapan Kılıçdaroğlu’na KHK ile ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan da eşlik etti. Alkan ihraç edilmesi üzerine “Benim FETÖ’cü olmam söz konusu değildir. Birileri FETÖ’cü arıyorsa önce aynaya baksın” dedi.

Erdem: Ülkücüler de bizimle yürüyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Pensilvanya’ya kadar gidin” açıklamasına yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, ülkücülerin kendileri ile birlikte yürüdüğünü, aralarında 250 kadar ülkücünün olduğunu söyledi. Adalet Yürüyüşü’nde Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Eren Erdem, KRT’nin yayınına telefonla bağlandı. CHP’li Erdem, “Ülkücüler bizimle yürüyor. Kendi tabanı bizimle yürüyor” diyerek, 8 bin kişilik kortejde yaklaşık 200-250 civarı ülkücünün, hatta Ülkü Ocakları’nda görev yapan insanların bulunduğu bilgisini paylaştı.

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Yürüyüş sürecinde öne çıkan açıklama ve değerlendirmeleri okumak için tıklayınız:

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