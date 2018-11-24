15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti

15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilere ve tanklara karşı mücadele eden Sabri Ünal, gazilik madalyasını ve verilen tüm hakları iade ettiğini duyurdu.

Darbe gecesi Altunizade’de durdurmaya çalıştığı iki tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Sabri Ünal, gazi kimliğini ve madalyasını iade etti. 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilere karşı mücadele eden Sabri Ünal, gazilik madalyasını iade ettiğini duyurdu.

Ünal, sosyal medya (twitter, @sabriunal_) hesabından yaptığı açıklamada, “Aşama 1 tamamlandı. ASPB’ye istifa dilekçemi ve gerekli evrakları verdim. Gazi kimliğini, gazi madalyasını, ücretsiz seyahat kartını (akbil) iade ettim. Bu saatten sonra 15 Temmuz temalı bir yerde adımı kullanıp kimse kendisini zor duruma sokmasın. Çıkıp benim akıllılığımı, deliliğimi, haklılığımı veya haksızlığımı savunmasın/iddia etmesin ki cevap hakkı doğmasın. Ben hakkıma giren herkese hakkımı helal ediyorum ve SUSMA hakkımı kullanmak üzere BU hesabı burada sabitliyorum” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Ünal’ı yurtdışına göndermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Sabri Ünal’ı dil eğitimi almak için yurt dışına gönderdiği anlaşıldı.

29 Aralık 2017 tarihli Yeni Şafak’taki haber şöyle: “(Erdoğan) Sabri Ünal’la ilgili konuştu. Ünal’ın yurt dışına dil eğitimi almaya gönderildiğini belirten Cumhurbaşkanı, ‘İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek’ dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, peş peşe gelen iki tankın önüne atlayarak darbecilere karşı direnişin simgelerinden biri haline gelen Sabri Ünal’a ilişkin bir bilgiyi paylaştı. Erdoğan, Sabri Ünal’ın yurt dışına gönderildiğini ve dil eğitimi aldığını söyledi. Erdoğan, “Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil eğitimi alacak. İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek” dedi. Sabri Ünal’ın eğitim için Malta’ya gönderildiği öğrenildi.”

Muhtemel şeyler

Ünal açıklamasının devamında şunları söyledi: “Bu aşamada muhtemelen hakkımda bir soruşturma açılır, psikolojik durum tespiti falan yapılmak istenebilir. Muhtemel şeyler. Hızlıca iade edebileceğim şeyler: Su indirimi, elektrik indirimi, varsa doğalgaz indiriminin iadesi. Biraz da onlarla uğraşacağım. Daha zorlu yoldan iade etmem gereken kısımlar. Kullanmış olduğum faizsiz kredi hakkı. Talep edilirse darbe sonrası verilen tazminatlar ve maluliyet maaşı! En son aşamada hastane masraflarının iadesi talep edilebilir ki bunun için fetöcü olduğuma falan devletin ikna olması gerekecek. (...) Kimseye kırgın değilim. 15 Temmuz gecesi sokağa fırlamak kendi aptallığımdı, faturasını devlete ödetmeye kalkamam. Son olarak vurgulamak istiyorum ki ben 15 Temmuz öncesi de deli dolu birisiydim. İnammayan gitsin tüm okul arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, en olmadı eski kalbini kırdıklarıma sorsun. Benim yalan söylemeyeceğimi, yalandan nefret ettiğimi, tutmayacağım şeyi vaat etmeyeceğimi hepsi kabul edecektir. Nokta.”



Benden oy alamayacaksınız!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal yaklaşık bir hafta önce de sosyal medya hesabından AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in 15 Temmuz gazileri ve şehitleri için toplanan 309 milyon lira için ‘cüz’î bir miktarda para toplandı’ açıklamalarına Twitter’dan tepki gösterip ‘’Yemin ediyorum Ak Partiye benden oy alamayacaksınız!, Satsan satılmaz 15 Temmuz madalyasını da alın kendinize takın! Siz gevezelik yaparken biz ameliyattaydık! Milletin 15 Temmuz şehitleri için topladığı yardıma cüz’î diyerek hakaret ettiğinizin de farkında mısınız! O yardımlar cüz’î ise 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları yarın aç bi ilâç kalıp dilenmeye başlarsa başınızı hangi kuma gömeceksiniz! Pendik’te bir 15 Temmuz gazisi 5 gün kadar önce ameliyat oldu? Arayıp sordunuz mu?” diyerek çok sert tepki göstermişti.

Sabri Ünal, yaptığı paylaşımlar sonrası “Mesaj yerine ulaştığı için ileti silsilesi silinmiştir” diye yazarak iletilerini sildi.

