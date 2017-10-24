15 Temmuz gecesi esrarengiz telefonlar

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, 16 Temmuz sabahı eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin dönemin Eskişehir Hava Harekât Merkezi Komutanı Korgeneral Nihat Kökmen’i arayarak Akın Öztürk’ü Akıncı Üssü’nden getirecek olan helikopterin engellenmemesi gerektiğini söylediğini ifade etti.

Ergin’in, Dişli ile Kökmen arasındaki konuşmayı eline geçen belgede şöyle anlatıldığını söyledi: “Telefonu aldım. Kendisi bana ‘Genelkurmay Başkanı’nın emri olduğunu, Akın Paşa’ya müsaade etmemizi ve Akın Paşa’nın helikopterle ayrılmasını engellememizi istedi. Ben de cevap vermeden yine telefonu kapattım” “Kökmen, bir buçuk saat kadar sonra üçüncü kez aranmıştır. Korgeneral, bu telefonun saat 13.30 sularında gerçekleştiğini belirterek şunları söylüyor” diyen Ergin, “Genelkurmay Başkanı’nın aradığı söylenerek telefon bana uzatıldı. Telefonda Genelkurmay Başkanı bana hitaben ‘Nihat, Akın-Yaşar konusunu çözün’ dedi. Başka bir şey söylemedi, telefon kapandı” diye yazdı.